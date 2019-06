Islam | festa del Ramadan a scuola a Bologna | studenti italiani sfrattati

Festa del Ramadan a scuola. Islamici "sfrattano" i bambini : Giuseppe De Lorenzo A Castel San Pietro i bambini fanno ginnastica sotto il sole. In palestra ci sono gli Islamici. Ira dei genitori: ". Forza Italia: "Siamo alla follia" La Festa di fine Ramadan in palestra e i bimbi al sole a fare ginnastica. A Castel San Pietro (Bologna) esplode la polemica sull'opportunità di concedere un luogo pubblico per l'evento conclusivo del mese sacro dell'islam. Gli alunni delle medie Pizzigotti, infatti, ...

Eid al-Fitr - oggi 4 giugno fine Ramadan/ Festa Islam - Card. Sako "rinnovo e perdono" : Eid al-Fitr, la Festa di rottura del digiugno per la fine del Ramadan, oggi 4 giugno 2019: l'abbraccio della Chiesa agli Islamici 'perdono comune'

Festa della Repubblica o festa Islamica? La cena etnica di Acireale che non piace a tutti : Il Comune di Acireale ha organizzato per il 2 giugno una cena etnica d'integrazione chiamata “Iftar – Rottura del Digiuno”. Un appuntamento in cui verrà organizzato il tipico pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il mese di digiuno del Ramadan. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino, Stefano Alì, durante la conferenza stampa di presentazione e con un post sui social network: “Una bellissima iniziativa che ho voluto fortemente. ...

Bologna - la festa Islamica ospitata dalla parrocchia perché in piazza piove : Una storia di integrazione al quartiere Barca, periferia della città: la cerimonia per l'interruzione del digiuno doveva svolgersi in piazza. Poi il cambio di programma

Festa Islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Manifestazione sovranista - Salvini : «Prima l’Italia». Wilders : «Basta Islam» : Il leader olandese: ««Dobbiamo difendere i nostri stati nazionali, richiedere più sovranità nazionale e assumerci la responsabilità per i nostri Paesi. Basta diktat dal superstato dell’Ue»

Islamici in festa : "Vendetta di Allah" : "Allah è grande" inneggia via twitter, Mohammed Noura sotto la foto della cattedrale di Notre-Dame in fiamme. È solo uno dei centinaia di messaggi sui social di musulmani felici che il simbolo della cristianità stia finendo in fumo. "È la vendetta di Dio (Allah) contro i razzisti colonialisti" esulta Walid Channouf, che scrive un tweet in perfetto francese. Una vendetta a pochi giorni dalla Pasqua, che potrebbe nascondere qualcosa di più di uno ...