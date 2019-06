Inter | Conte entusiasta | “Vi spiego i motivi che mi hanno spinto ad accettare”

Antonio Conte : «Non vedo l'ora di riportare l'Inter dove le compete» : «Non vedo l’ora di riportare l’Inter dove le compete. Si aspettano molto da me, gli interisti. E fanno bene». Parla Antonio Conte, protagonista della copertina del nuovo numero di GQ Italia. Il grande allenatore, ex CT della Nazionale, ha scelto GQ, il brand di Condé Nast Italia che da 20 anni declina le passioni maschili, per raccontarsi in un’intervista esclusiva dal titolo: Perché ho scelto l’Inter e da una serie di scatti di Pablo ...

Inter - Antonio Conte fa impazzire i tifosi : “torneremo a lottare per lo scudetto - lavorerò tanto per questo” : Antonio Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: l’ex CT della Nazionale pronto a riportare i nerazzurri in lotta per lo scudetto In casa Inter è ufficialmente iniziata l’era Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale è un profilo di alto livello, sul quale la dirigenza nerazzurra punta fortemente per tornare ai vertici del calcio italiano. Conte ne è consapevole e in una recente Intervista rilasciata a GQ ha subito ...

Inter - rumors dalla Spagna : Conte avrebbe chiesto Bale : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri seguiranno le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato la settimana scorsa. Il club potrà muoversi con maggiore libertà essendo uscito dal settlement agreement e, dunque, libero dai vincoli del fair play finanziario. L'ex allenatore del Chelsea ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti, su tutti Piero Ausilio e ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

Gareth Bale - l'indiscrezione da El Chiringuito : Conte vorrebbe il gallese all'Inter : Arriva dalla Spagna un'indiscrezione di mercato che sta già facendo sognare i tifosi nerazzurri. La nota emittente televisiva El Chiringuito TV ha pubblicato un tweet che rivelerebbe l'interesse di Conte per Gareth Bale. La fonte è nota per la vicinanza al club di Madrid e per aver anticipato colpi clamorosi di mercato negli anni passati come ad esempio quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tra l'esterno gallese ed i blancos non c'è più ...

Bergomi su Conte : “è un grande colpo ma l’Inter non è la Juve” : “Conte all’Inter e’ un grande colpo”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, a margine della presentazione del palinsesto estivo di Sky Sport. “Conte e’ un grande professionista, me ne parlano tutti un gran bene. Pirlo in assoluto e’ quello che mi ha raccontato le cose migliori, ovvero che si sarebbe buttato nel fuoco per lui – ha spiegato lo “Zio” ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...

De Luca : “Da Conte Intervento di grande dignità”. E scherza su Salvini : “Ho dimenticato rosario e giubbino Michelin” : “Vi chiedo scusa, perché volevo venire qui con un rosario in mano, con un crocifisso e col giubbino Michelin ma li ho lasciati a casa. Faccio ancora fatica ad adeguarmi allo stile Salvini, il ‘Neanderthal style’“. Apre così il suo intervento all’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in 20 minuti ha esposto tutte le falle del Paese, ...

Inter - secondo Biasin l'allenatore Conte sarebbe disposto a dare una possibilità a Icardi : Da poco meno di una settimana è cominciata ufficialmente l'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ieri era in sede, dove ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, prima di recarsi alla Pinetina, ad Appiano Gentile, per un sopralluogo. Uno dei giocatori che fanno discutere maggiormente è Mauro Icardi, il cui futuro continua ad essere un vero e proprio rebus. La stagione del ...

Inter - Conte avrebbe presentato una richiesta a Suning : Dybala : L'ufficializzazione di Conte all'Inter non è stata una vera e propria sorpresa di mercato, anche se gran parte dei tifosi bianconeri non hanno apprezzato la scelta dell'ex capitano e allenatore della Juventus di andare ad allenare la rivale per eccellenza. L'arrivo del tecnico leccese all'Inter è un evidente dimostrazione delle ambizioni della società di Suning, che vuole ritornare a vincere. Secondo il noto giornale QS, sarebbe pronto un super ...

Calciomercato : Juventus e Inter si contendono Federico Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

La Lega insiste sullo stop al Codice degli appalti - Conte infuriato Interrompe la riunione a P. Chigi : Al primo test dopo l’aut aut di Giuseppe Conte, la macchina del Governo si è nuovamente inceppata. Immaginate un motore che ha poco tempo per ripartire e dal cui destino dipende l’esito della gara della macchina su cui è montato. Immaginatelo circondato da una squadra di tecnici che litigano tra di loro, pongono condizioni e controcondizioni, e che non riescono neppure a stare seduti per più di un’ora ...