Insulta i vigili su Facebook dopo aver preso una multa | condannato per diffamazione | ora

(Di giovedì 6 giugno 2019) Pina Francone L'episodio a Loano, in provincia di Savona, dove l'uomo responsabile dell'infrazione e dello sfogo è chiamato a sborsare 8mila euro di risarcimento Ha presa unae ha inveito (comprensibile…). Poi, però è tornato a casa e si è sfogato anche su, dove ha riempito di insulti i. Risultato? È stato denunciato pera pagare la bellezza di 8mila euro. Insomma, il danno e la beffa: cornuto e pure mazziato. L'episodio a Loano, in provincia di Savona, dove il protagonista della vicenda è un quarantenne, costretto a sborsare la cifra a tre zeri per il risarcimento dei danni e delle spese legali. A metterlo nei guaio, oltre al colorito sfogo sul social network, è stato il sindaco della cittadina marittima, Luigi Pignocca, che si èla briga di denunciare peril suo cittadino perché – come riportato da Leggo – ...

