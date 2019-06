Instagram inaugura il Big Detox

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Cambridge Analytica è morta, ma il suo spirito è più vivo che mai. Quello che era il suo motto, “Data drives all that we do”, persiste come la migliore sintesi di un totalitarismo contabile che ci sta metallizzando la vita. È così: i dati pilotano tutto ciò che facciamo.Dietro questo tragico stato dei fatti c’è un antico malinteso sul verbo “progredire”. Quando ci sono di mezzo persone, le decisioni guidate da numeri non sono progresso. Al contrario, sono decisioni rozze e primitive. Sono semplificazioni grottesche. Mancano della naturale intelligenza emotiva senza la quale l’ambiente umano non esiste e le persone diventano indistinguibili da cose.Noi tutti veniamo ridotti a oggetti disponibili, tranquillamente eliminabili. Per questa apertura alla sopraffazione e perfino ...

