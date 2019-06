Instagram | adesso puoi risparmiare giga con foto e video

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) 1.Gestiamo i filtrigrafici2.Cancelliamo la cronologia delle ricerche3.Nascondiamo lein cui siamo taggati4.Riduciamo il consumo dei dati5.Rivediamo i post che ci piacciono6.Disattiviamo i commenti7.Nascondiamo le storie ad alcuni utenti8.Organizziamo i post salvati in collezioni9.Regoliamo l'intensità di un filtro10.Aggiungiamo una cornice alle immaginiConsumare meno, consumare meglio, spendere meno. Non è uno slogan per la sostenibilità ambientale, anche se sarebbe forse azzeccato e utile, ma il nuovo mantra di. La piattaforma controllata da Facebook, da oltre un miliardo di utenti mensili, ha appena lanciato una nuova funzionalità. Utilissima per ridurre la quantità dei dati usati nella navigazione e nella pubblicazione ovviamente senza compromettere l’esperienza. Al momento la funzionalità è disponibile solo per Android e consente di visualizzare i contenuti ...

stanamysmile : IO QUELLI DI INSTAGRAM LI PRENDEREI TUTTI A CALCI NEL CULO CON QUELLE DOMANDE DI MERDA SANTODDIO ADESSO TISH HA PUR… - ATtACcatiAlBus : Adesso a bordo del nostro folle bus giallo c'è anche IlGattoHobbes ! Grazie per il follow e, se ti va, ti aspettiam… - PremioStellina : ISCRIVITI ADESSO!! Sta per scadere il termine!!! #PremioStellina2019 #FaiBrillareITuoiSogni #Stellina JUNIOR -… -