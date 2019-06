Infortunio Neymar | stop durante Brasile-Qatar | l’attaccante salta la Coppa America

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019)– Ilbatte ilin una delle amichevoli di preparazione alla, ma perde. L’attaccante salterà la. L’attaccante non potrà disputare il torneo che si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio proprio in. Il giocatore del Psg si è infortunato al 17° del primo tempo del test disputato a Brasilia, in un contrasto di gioco con Assim Madibo. Il ct Tite dovrà convocare un sostituto diche ha lasciato il campo in lacrime e poi lo stadio con le stampelle. Accompagnato dal medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, e dal padre in ospedale, l’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia che gli faràre il torneo. Un periodo davvero tormentato per il giocatore, alle prese anche con le accuse di stupro della modella Najila Trindade Mendes ...

