Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il portale “Sigonfialarete” rende note le condizioni di salute dell’attaccante brasiliano. L’alla caviglia gli impedirà di partecipare alla Coppa America.– Oltre al danno anche la beffa, l’edizione 2010Coppa America si gioca in Brasile e l’attaccante in forza al PSG non potrà esibirsi davanti al proprio pubblico. Il precedente “Il ‘dramma’ sportivo si è consumato questa notte, nel corso dell’amichevole tra Brasile e Qatar: rottura dei legamenticaviglia per, il capitano e stellaNazionale carioca salterà la Coppa America. Un duro colpo per un intero paese, il quale ospiterà la competizione a 5 anni dalla clamorosa delusione del Mondiale e del ‘Minerazo’ contro la Germania. E per la cronaca,saltò quella semifinale per un colpo alle costole subito da Juan Camilo ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Neymar non parteciperà alla Copa America: grave infortunio alla caviglia nell'amichevole contro il… - SkySport : ? Distorsione alla caviglia per il brasiliano #SkySport #Neymar - DiMarzio : Non c'è pace per #Neymar: infortunio con il #Brasile, salta la #CopaAmerica ?? -