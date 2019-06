Infortunio Neymar | come sta l’attaccante del PSG e patologia

Neymar - un Infortunio gli farà saltare la Copa América : Piove sul bagnato per Neymar. Dopo un annata falcidiata da infortuni e “colpi di testa” arriva la mazzata finale; ieri nell’amichevole contro il Qatar ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per una distorsione alla caviglia.Calcio estero, Sudamerica, Neymar / E’ ufficiale quindi la notizia che lo vedrà fuori dai convocati. I tempi di recupero saranno troppo lunghi per poter essere presente alla manifestazione: il ...

