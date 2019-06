Immediato contraccolpo Borsa, Fca perde

Pesante il titolo Fca in pre-apertura a Piazza Affari, dopo il nulla di fatto della proposta di fusione con Renault. l'ex-Lingotto cede il 3,32%, mentre la controparte parigina lascia sul terreno oltre l'8%. E prosegue il ribasso di Nissan, alleata di Renault, che cede l'1,3% a Tokyo. In negativo anche Mitsubishi, chequasi il 5%. Già ieri era statoilper Fca a Wall Street, dove il titolo Gruppo ha ceduto il 3,71% nelle contrattazioni after hours.(Di giovedì 6 giugno 2019)