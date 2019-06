Il Trono di Spade | Finn Jones aveva previsto il finale anni fa

Iain Glen de Il Trono di Spade e Charlie Cox di Daredevil a Padova a giugno 2019 per Lionsgates Con : biglietti in prevendita : Iain Glen de Il Trono di Spade è il nuovo ospite della Lionsgates Con 2019, la kermesse in scena a Padova dal 21 al 23 giugno con tanti volti noti delle serie tv e del cinema. L'interprete del mercenario Ser Jorah Mormont in Game of Thrones, che ora si appresta ad interpretare il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella prossima stagione della serie DC Titans, si unisce alla ricca lista di guest star dell'evento, cui si è aggiunto anche Charlie ...

Game of Thrones : The Last Watch/ I dettagli sul documentario su Il Trono di Spade 8 : Game of Thrones: The Last Watch, tutti i dettagli sul documentario che porta il pubblico dietro le quinte de Il Trono di Spade 8

Il documentario sul Trono di Spade il 3 giugno - programmazione di The Last Watch su Sky Atlantic : Il documentario sul Trono di Spade arriva finalmente anche in Italia. Stasera, lunedì 3 giugno, Sky Atlantic manderà in onda in esclusiva Game of Thrones: The Last Watch, uno speciale che racconta il making of dell'ultima stagione di una delle serie più amate e viste a livello mondiale. Il film è stato diretto dalla documentarista britannica Jeanie Finlay, che lo ha realizzando passando un anno da “infiltrata” sul set degli ultimi sei episodi ...

Il Trono di Spade - su Sky Atlantic il making of della stagione finale : Un viaggio lungo un anno, da “infiltrata” sul set degli ultimi episodi della serie tv che più ha segnato questo decennio. Quello della documentarista britannica Jeanie Finlay sull’ottava stagione de Il Trono di Spade è un punto di vista indubbiamente unico e privilegiato. Dal suo “diario di bordo” è nato GAME OF THRONES: THE LAST WATCH, la sentita cronaca dell’addio alla saga cult targata ...

Il prequel de Il Trono di Spade ha finalmente un titolo : sarà quello definitivo? : Le riprese del prequel de Il Trono di Spade inizieranno solo a giugno, ma al momento non si conoscono molte cose sul progetto. Inizialmente presentato con il titolo The Long Knight, la serie, che continuerà a raccontare il mondo creato da George R.R. Martin, è ambientata circa 8.000 anni gli eventi della Guerra dei Cinque Re. Un cast corale guida l'ingente progetto, dove spiccano Naomi Watts, Miranda Richardson, John Simm e Jamie Campbell ...

Più che il pubblico - il finale del Trono di spade ha tradito i suoi personaggi : ecco perché : Arrivati a questo punto non c'è più nessuno che non si sia fatto un'opinione sul finale del Trono di spade. Fra petizioni online, punteggi ai minimi storici, rivolte popolari contro i famigerati Benioff & Weiss, anche chi non ha mai posato lo sguardo su uno dei Sette Regni ormai sospetta che non sia andato tutto esattamente alla grande. Molti spettatori si sono sentiti traditi come se il deludente finale del Trono di spade fosse uno ...

Troppo stress e alcol L'eroe Jon Snow crolla dopo la fine del «Trono di spade» - : Laura Rio Kit Harington ricoverato in una clinica da un mese. L'agente: «Ha bisogno di riposo» No, lui no. Lui non si può arrendere. Lui non può cedere alle debolezze della vita. Lui è il nostro eroe, il nostro vessillo, senza macchia (ma con tanta paura), che affronta i morti e i mezzi morti, i bruti, il ghiaccio, i draghi, le femmine terribili, le perdite dolorose degli amati. Che muore e poi risorge per proteggere il mondo, la ...

Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto italiano : ecco quando e come vedere la serie : Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'è Chernobyl la serie che sta conquistando la critica e gli americani e che si prepara già ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblico italiano che ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky ...

Kit Harington in rehab dopo la fine del Trono di Spade : Kit Harington, Jon Snow nella celeberrima serie Tv il Trono di Spade, si è ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per stress ed eccesso di alcol. Lo scrivono alcuni media americani come Page Six o Buzzfeed. "La fine dello show lo ha colpito molto duramente", rivelano alcune fonti a Page Six. Harington, 32 anni, è stato oltre un mese alla clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla modica cifra di 120mila dollari al mese. Tra le ...

Il Trono di Spade : i libri della saga diventata cult : È diventata una serie tv di grandissimo successo, ma Il Trono di Spade è innanzitutto una saga fantasy di George R.R. Martin. Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è il titolo originale del ciclo di romanzi realizzati dallo scrittore statunitense, ripubblicati in Italia da Mondadori in diverse edizioni. Ecco l'elenco completo dei libri del Trono di Spade e l'ordine in cui leggerli.Continua a leggere

