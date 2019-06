Il silent concert di Emiliano Pepe

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’amore torna a invadere Milano. Dal 7 al 9 giugno, infatti, gli spazi de La Triennale accoglieranno la seconda edizione de Il Festival dell’Amore, una tre giorni di incontri, esibizioni, experience, workshop incentrati sul sentimento più discusso e sondato di tutti i tempi. Perché, proprio come recita il manifesto stesso dell’evento «chi vive sentimenti e passioni forti ha il dovere, ora più che mai, di impollinare l’aria intorno. In ogni campo della nostra esistenza, chi costruisce, progetta, inventa, comunica e tutte le persone con una incontenibile sensibilità umana sono chiamate, senza limiti o distinzioni, a dire la loro sul sentimento più importante e determinante dell’essere umano». Ed è così che artisti, scrittori, musicisti, ospiti si alterneranno sul palco in questi tre giorni invitando il pubblico a riflettere, a sognare, a raccontare le proprie storie e anche a divertirsi. ...

