Il Segreto | spoiler 10 -14 giugno | Maria scopre che Emilia è incinta | Fernando uccide i

Il Segreto - spoiler : Maria scopre che Emilia è incinta - Fernando uccide i rapitori : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler degli episodi che partono da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna verrà presa di mira dal popolo di Puente Viejo che la indicherà come la responsabile di quanto ...

Il Segreto spoiler : Antolina si scaglia contro Isaac a causa di Alvaro : Nelle prossime puntate italiane, della telenovela “Il Segreto” si aggiungerà un’altra persona al triangolo amoroso formato da Antolina, Isaac ed Elsa. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che farà breccia del cuore della Laguna. L’ex ancella sarà completamente fuori controllo, quando apprenderà nel capitolo 2.009 che suo marito ha accettato di lavorare nel dispensario per il sostituto di Zabaleta, nonostante le assicurerà che non ci sarà ...

Il Segreto - Spoiler dal 10 al 15 giugno : liberati Alfonso e Emilia - lei aspetta un bambino : Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati della telenovela iberica. Gli Spoiler dal 10 al 15 giugno non sfuggono a questa regola: protagonisti indiscussi delle puntate della prossima settimana saranno i rapiti Emilia ed Alfonso Ulloa che, dopo tanto tempo dal loro rapimento, saranno finalmente liberati. Ma per i coniugi Castaneda ...

Il Segreto - spoiler spagnoli al 14 giugno : Carmelo spara a Mauricio al posto di Francisca : Non mancano i colpi di scena nelle puntate iberiche attuali de “Il Segreto”. Questa settimana, infatti, l’intero quartiere è stato stravolto dall’ennesimo lutto. A perdere la vita, per colpa di Francisca Montenegro e Fernando Mesia, purtroppo, è stata la maestra Adela. Si preannunciano entusiasmanti le trame dei prossimi capitoli, in programmazione in Spagna dal 10 al 14 giugno. Dalle anticipazioni fornite dal periodico SuperTele, si evince che, ...

Il Segreto - spoiler : Roberto si dichiara a Maria - Francisca e Fernando si alleano : A breve i fan dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, che porterà parecchio scompiglio. Si tratta di Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), che si presenterà alla villa di Francisca Montenegro dicendo di essere il migliore amico di Maria Castaneda. Il cubano dimostrerà subito di nutrire dei forti sentimenti per la moglie di Gonzalo Castro. L'uomo entrerà in scena nel momento sbagliato, ovvero quando ...

Il Segreto - spoiler : Julieta aggredita dai Molero - Carmelo uccide Eustaquio : Le prossime puntate de Il Segreto potrebbero riservare numerosi colpi di scena. Alcuni spoiler relativi ai prossimi appuntamenti italiani riguardano Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, la quale subirà una terribile violenza da parte di Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto pochi giorni dopo le sue nozze con Saul Ortega. L'Uriarte verrà bloccata nel bosco dai Molero e verrà portata tra le sterpaglie, lì i due uomini la ...

Il Segreto - spoiler : Elsa rivela ad Alvaro di essere ricca - Antolina su tutte le furie : Sono in arrivo dei clamorosi risvolti, nei prossimi episodi italiani della serie televisiva Il Segreto. Tra qualche settimana Elsa Laguna uscirà finalmente allo scoperto con il dottor Alvaro Fernandez. Quest’ultimo apprenderà che l’ex fidanzata di Isaac Guerrero non vuole che nessuno sappia che si è impossessata degli averi del defunto padre Amancio per continuare a far credere che è povera. In particolare la sorella di Jesus farà presente al ...

Il Segreto spoiler : il capomastro Mauricio annuncia la morte di Fe : Gli ascolti dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, continuano ad essere positivi. Le anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche mese, svelano che un nuovo personaggio maschile porterà scompiglio nelle trame. Si tratta di Faustino, un uomo legato al passato di Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Le intenzioni del new entry non saranno affatto buone, dato che ...

Il Segreto - spoiler : Antolina abortisce - Francisca minaccia Fernando : Le puntate della soap “Il Segreto” che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, si preannunciano ricche di colpi di scena. Gli spoiler ci dicono che Antolina continuerà a portare avanti la sua lotta contro Elsa Laguna, quando il dottor Zabaleta scoprirà che è incinta di tre mesi. L’ex ancella dopo aver lasciato intendere a tutti gli abitanti di essere caduta da un dirupo per mano dell’ex fidanzata di Isaac Guerrero, troverà una ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” purtroppo continua ad essere caratterizzata da tragici avvenimenti. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno all'ennesima uscita di scena. A perdere la vita in un modo drammatico, sarà la maestra Adela per mano di Francisca Montenegro. Grazie alle foto presenti sul sito ''culture en serie'', in cui sono riportate le anticipazioni ...

Il Segreto spoiler : Mesia cerca di risolvere la vicenda del rapimento di Emilia e Alfonso : Le anticipazioni delle prossime puntate della nota soap opera Il Segreto, riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda lunedì 3 e martedì 4 giugno, Fernando Mesia sarà notevolmente preoccupato per Emilia ed Alfonso e cercherà un modo per aiutarli. Frattanto Isaac si confiderà con Matias: successivamente il Guerrero vorrà scoprire tutta la verità su Elsa Laguna e comincerà ad investigare incessantemente sul conto della ...

Il Segreto - spoiler prossima settimana : il dottor Zabaleta smaschera Antolina : Le vicende Il Segreto continuano ad emozionare i telespettatori italiani. Negli episodi in onda la prossima settimana su Canale 5, Eustaquio e Lamberto creeranno non pochi problemi a Severo e Saul, mentre il dottor Zabaleta scoprirà la verità sulla gravidanza di Antolina. Il Segreto: Eustaquio contro Severo Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dagli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno svelano che Antolina accuserà Elsa di essere una ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando promette a Maria di farla tornare a camminare : La famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì continua ad appassionare il pubblico. I fan dello sceneggiato sicuramente sapranno che nelle puntate andate in onda in Spagna di recente un ordigno esploso durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena, ha stravolto la vita della figlioccia di Francisca Montenegro. Si tratta di Maria Castaneda, ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Donna Francisca colpevole della morte di Adela : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La Donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che ...