Il Segreto Anticipazioni 7 giugno 2019 | Saul uccide Lamberto Molero per difendere Julieta?

Anticipazioni Il Segreto fino al 15 giugno : Donna Francisca è viva e vuole uccidere Mesia : Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire la prossima settimana su Canale 5. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:10 (occupando anche lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello 16) mentre il sabato ci sarà solo l'appuntamento in prima serata su Rete 4 dalle ore 21:25 (risulterà invece sospeso quello pomeridiano). Le trame si ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA furiosa con ISAAC - ecco perché : Le menzogne di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continueranno ad essere una parte fondamentale delle prossime puntate italiane de Il Segreto; la moglie di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), profondamente gelosa dei sentimenti che l’uomo nutre per Elsa Laguna (Alejandra Meco), finirà per prendersela anche con Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo. La biondina dunque, disperata per la situazione venutasi a creare, ...

Il Segreto Anticipazioni : FE viene gravemente ferita e… : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner) sarà la protagonista assoluta di una storyline ad alta tensione. Tutto ciò coinciderà con l’arrivo a Puente Viejo del losco Faustino, un uomo che vorrà avere indietro il denaro che la bottegaia ha sottratto a don Vicente (quest’ultimo è il proprietario del bordello in cui lei ha soggiornato per alcuni mesi al fine di scoprire la vera identità della ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Chi è Faustino? E quali sono le sue intenzioni? : Un nuovo losco personaggio giungerà a Puente Viejo con intenzioni minacciose nei confronti di uno dei più amati protagonisti della soap.

Il Segreto Anticipazioni : Francisca uccide Severo? Fernando incredulo : Puntate Il Segreto della Spagna: il piano di Francisca per uccidere Severo Le ultime anticipazioni de Il Segreto hanno dell’incredibile! Francisca Montenegro si convincerà che sia arrivato il momento di togliere di mezzo Severo Santacruz. Un personaggio scomodo, per lei, che riesce sempre a metterle il bastone tra le ruote. Fin quando ci sarà Severo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca uccide Severo? Fernando incredulo ...

Il Segreto - anticipazioni : ROBERTO dichiara il suo amore a MARIA : La separazione definitiva da Gonzalo Castro (Jordi Coll) farà sì che MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) diventi protagonista di un nuovo triangolo della telenovela Il Segreto. Tutto ciò coinciderà con l’arrivo a Puente Viejo di ROBERTO Sanchez (Juan Dos Santos), un amico cubano che non piacerà per niente a Fernando Mesia (Carlos Serrano)… Il Segreto, spoiler: Fernando geloso di ROBERTO Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle ...

Il Segreto Anticipazioni 5 giugno 2019 : Camelo dà a Saul una pistola. L'Ortega sarà costretto a sparare? : Carmelo chiede a Saul di proteggere Severo e la sua famiglia dai Molero. Per questo gli consegna una pistola.

Il Segreto - anticipazioni : ELSA confessa a ALVARO di essere ancora ricca! : Altre insidie per la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) nelle puntate italiane de Il Segreto in onda dalla prossima settimana: come abbiamo già anticipato, la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) si procurerà un aborto – facendo cadere la colpa sulla povera ELSA Laguna (Alejandra Meco) – e verrà soccorsa dal dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), un sostituto momentaneo di Zabaleta (Miguel Mota). L’ultimo arrivato ...

Il Segreto Anticipazioni : cancellazioni per il pomeridiano - slitta il serale : Cambi di programmazione anche per la soap Il Segreto: cancellati gli appuntamenti pomeridiani del weekend, mentre il serale di martedì slitta al sabato.

Bella Germania – Il Segreto : trama - cast e anticipazioni della serie tv : Bella Germania – Il segreto: trama, cast e anticipazioni della serie tv Questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda delle due puntate della mini serie Bella Germania, tratta dall’omonimo romanzo di Daniel Speck. La fiction vede come protagonisti Natalia Belitski, Joachim Bibmeier e Stefan Kurt. L’attrice trentacinquenne di origine russa, Natalia Belitski, interpreta Julia, una giovane donna decisa ad intraprendere un lungo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1967 de Il SEGRETO di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019: Dal telefono dell’emporio, Isaac tenta di capire se Elsa sia stata davvero ricoverata in una clinica psichiatrica… Carmelo decide di fornire a Saul un’arma per proteggere Severo e la sua famiglia nell’eventualità in cui Molero volesse ottenere vendetta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del ...

Il Segreto Anticipazioni 5 giugno 2019 : Camelo consegna a Saul una pistola. L'Ortega sarà costretto a usarla? : Carmelo chiede a Saul di proteggere Severo e la sua famiglia dai Molero. Per questo gli consegna una pistola.

Il Segreto Anticipazioni : Julieta viene abusata dai Molero : Secondo le ultime anticipazioni relative alle trame della soap opera spagnola Il Segreto, nelle prossime settimane verranno trasmesse le puntate in cui la giovane Julieta Uriarte verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. In particolare, il tutto avrà inizio quando dopo pochi giorni dal matrimonio tra la nipote di Consuelo e Saul, la giovane ragazza incontrerà i proprietari della miniera. I due per vendetta, picchieranno Julieta e abuseranno ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Il Ritorno di Donna Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: Donna Francisca riappare e vuole uccidere Fernando! Piovono accuse su Elsa! Anticipazioni Il Segreto: Antolina si provoca un aborto e fa ricadere la colpa su Elsa! Isaac le promette un nuovo figlio e taglia i rapporti con la ex! Donna Francisca riappare durante i momenti cruciali della liberazione di Alfonso ed Emilia. Qualcuno fa scempio dello scialle e ...