Il rosario di Salvini | Sondaggio Ipsos spiega quanto influisce sul voto

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ha fatto discutere non poco la scelta di Matteodi impugnare ildurante le manifestazioni politiche. Questo oggetto sacro col tempo è diventato uno degli elementi principali della comunicazione del ministro dell’Interno. Maincide tutto ciò in termini di voti? L’ultimodell’ha analizzato l’elettorato cattolico alle recenti elezioni europee. Il politologo Nando Pagnoncelli, in un’intervista a Famiglia Cristiana,che: “Tutto l’elettorato nazionale è smarrito, basti pensare che la percentuale degli astenuti sfiora il 50 per cento. Ma i cattolici (gli italiani che vanno a Messa o si dichiarano credenti) lo sono ancor di più. Dipende anche dall’età, in genere più elevata, e dalla scolarità, più bassa in percentuale. Un elettorato composto da più donne che uomini, abitanti in prevalenza nei ...

matteosalvinimi : #Salvini: non so a chi possa dare fastidio che io giri con in tasca il rosario. Nel mio lavoro testimonio il mio cr… - matteosalvinimi : #Salvini: dietro un rosario c’è una cultura e una tradizione. ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica - straneuropa : A domanda sul rosario, il papa dice che Salvini non ha mai chiesto di vederlo. Chiaro, no? Salvini allora va in tv,… -