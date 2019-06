Il Robert Langdon di Dan Brown sbarca in tv | chi gli presterà il volto nella serie tv?

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Per anni abbiamo seguito le sue peripezie leggendo i romanzi di Dane adessosta per prendere forma. Al cinema ha già auto il, quasi perfetto, di Tom Hanks, portando il pubblico tra la bella Parigi agli Usa e poi a Roma a caccia di simboli, indizi e rivelazioni che solo lui avrebbe potuto portare a galla. Il moderno Indiana Jones che senza fruste e polverose location ha fatto sognare milioni di lettori, si prepara adesso a diventare un personaggio televisivo e, alla luce dei racconti di Dan, la sua vita potrebbe essere molto lunga.Secondo quanto riporta EW, NBC ha dato un impegno di produzione proprio per unabasata supartendo dal thriller di Dan, The Lost Symbol, il terzo libro della. Al centro dellaci saranno le avventure del famoso professore di Harvard ed esperto di simbologia, che si ritrova coinin una ...

