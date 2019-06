Il parco del buco Tor Bella Monaca ostaggio dell' eroina

Torna ‘parco del cinema di Villa Lazzaroni’ : film sotto le stelle a Roma : Roma – Cosa c’e’ di piu’ suggestivo della visione di un film sotto le stelle come nei vecchi drive-in? A Villa Lazzaroni, storico parco nel quartiere Appio Latino a Roma, riTorna dal 28 giugno al 2 settembre l’arena cinematografica en plein air ‘Parco del cinema di Villa Lazzaroni’, a cura dell’Associazione culturale Arene Diverse. La manifestazione sara’ animata dai grandi titoli del cinema ...

Misteriosa creatura morta trovata sulla spiaggia di un parco della Carolina del Nord : I resti di una Misteriosa creatura sono stati trovati spiaggiati all'estremità orientale di Shackleford Banks, nel cuore del parco nazionale “Cape Lookout National Seashore” sito in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. La carcassa si compone di una parte centrale allungata di colore grigio sormontata da solide strutture ossee, biancastre e tricuspidali. L'ha recuperata un uomo mentre passeggiava nel parco, che incuriosito dall'insolito aspetto ...

Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma : Sono Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma, che si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività all’insegna della natura e della scoperta del mondo animale: dai laboratori creativi (manuali, ...

Brindisi - ritrovate in un parco della città le due sorelline scomparse : Si sono vissuti momenti di grande apprensione ieri a Villa Castelli, piccolo comune della Valle D'Itria, situato in provincia di Brindisi. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, due bimbe di 3 e 7 anni, sono improvvisamente scomparse da casa. Le piccole erano state affidate al nonno, e al momento della scomparsa si trovavano in campagna. All'improvviso il loro nonno non le ha viste più, e disperato ha lanciato l'allarme. ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile - il WWF : Lunedì 3 giugno al Bioparco di Roma si discute di Acqua : Lunedì 3 giugno alle 9,00 nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “Acqua – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”. L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile - WWF : al Bioparco di Roma si discute di Acqua : Lunedì 3 giugno, nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “Acqua – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”. L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di ...

Le prime foto del nuovo parco a tema Star Wars in California : Una passeggiata nel mondo di Star Wars è più o meno ciò che promette il nuovissimo Star Wars Galaxy’s Edge, il parco tematico all’interno di Disneyland ad Anaheim in California dedicato alla saga ideata da George Lucas. La cerimonia d’inaugurazione che si è svolta nelle scorse ore precede di qualche giorno l’apertura ufficiale, prevista per il prossimo 31 maggio. Galaxy’s Edge permetterà di visitare il pianeta dell’Orlo ...

Mafia nel parco delle Madonie e dei Nebrodi : 12 arresti : Gestivano terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto della Mafia: 12 persone sono state arrestate questa mattina. I finanzieri del GICO in Sicilia, hanno anche sequestrato immobili, aziende, beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 7 milioni di euro, nell'ambito dell'operazione "Terre emerse", che indagava su un’associazione mafiosa che riceveva anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole. ...

Antoci - l’Antimafia Sicilia di Fava apre un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi : un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. È quella aperte dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, inizia oggi le udienze per fare luce sull’agguato avvenuto il 18 maggio del 2016 in provincia di Messina. Il lavoro dell’Antimafia comincerà cone le audizioni di tre giornalisti: il primo ad essere ascoltato – alle 14 di mercoledì pomeriggio ...

Il 2 giugno in musica con l’Open Air Festival al parco del Volturno - parlano i promotori Vincenzo D’Amico e Silvestro S (intervista) : Per una domenica all'insegna della musica arriva l'Open Air Festival di Vincenzo D'Amico e Silvestro S, con uno show che il 2 giugno allieterà il pubblico dalle 16 a mezzanotte. Dalla cornice del Parco del Volturno di Amorosi (Benevento) andranno in scena 5 nomi che hanno fatto della consolle la loro arte, a partire da Antonio Pica, classe 1991 e cresciuto a pane e Marco Carola, Loco Dice e oggi ideatore del concept DirtyClub. Per l'Open Air ...

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

parco dell'Appia antica - è Simone Quilici il nuovo direttore : Architetto, 49 anni, dal 2013 dirigente della Regione Lazio all'area valorizzazione patrimonio culturale della direzione Cultura e politiche giovanili.

parco Nazionale della Sila : incontri con gli alunni per una “Scuola Plastic Free” : Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna (CZ), gentilmente messa a disposizione dal Sindaco per l’occasione, si è svolto il primo di una serie di incontri con gli alunni delle prime tre classi della Scuola Primaria nei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Sila. Il progetto “Scuola Plastic FREE – Porta in zaino la borraccia del Parco”, fortemente voluto dal Commissario Straordinario ...

Milano. Co-progettazione per le attività sociali nell’ex Convitto del parco Trotter : Assegnata all’ATI La fabbrica di Olinda la Co-progettazione per le attività sociali nell’ex Convitto del parco Trotter. L’associazione temporanea di