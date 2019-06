Il Paradiso delle Signore | trame al 14 giugno | Elena lascia Antonio | Clelia ha un figlio

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Le repliche de Ilcontinuano ad ottenere sempre più consensi sui teleschermi di Rai 1. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14, Nicoletta scoprirà che Riccardo l'ha presa in giro mentredirà a Luciano di avere un. Infinericeverà una brutta notizia da. Il: Luciano contrario alla storia tra Nicoletta e Riccardo Le anticipazionirepliche de Il, tratte dalle puntate in onda dal 10 al 14svelano che Luciano sarà preoccupato per la situazione venutasi a creare tra Nicoletta e Riccardo, tanto da non sapere come comportarsi. Infatti vorrebbe vietare alla figlia di incontrarlo, sebbene sappia che tale decisione comprometterebbe per sempre il suo rapporto con lei. Intantosi farà coinvolgere emotivamente nella storia di una cliente mentre Vittorio sarà raggiunto da ...

