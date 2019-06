wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa nelle scorse ore: Warner Bros ha deciso quest’anno di non presenziare al Comic-Con che si terrà a San Diego a partire dal prossimo 10 luglio. La notizia ha fatto scalpore in quanto solitamente la convention è una ghiotta occasione per le case cinematografiche per presentare i propri titoli. Ciò vale soprattutto per i cinecomics, e quindi all’evento mancheranno anche tutte le presentazioni dei film tratti dalla Dc Comics. Quindi non si parlerà nemmeno di, l’atteso sequel sulla supereroina. La regista Patty Jenkins ha voluto però stuzzicare i fan diffondendo su Twitter unin esclusiva. By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full– But the truth is… we can just… barely… ...

MilanoCitExpo : Il nuovo poster di Wonder Woman 1984 con l’eroina in costume #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - badtvit : #JessicaJones 3: il nuovo poster anticipa l'arrivo di un misterioso villain - italianaradio1 : Wonder Woman 1984: ecco l’ispirazione del costume nel nuovo poster -