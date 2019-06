huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Esiste il mobbing in politica? È un fenomeno abbastanza analizzato? È fondamentale comprendere che il mobbing è un sintomo, ossia la manifestazione di un, endemico, del gruppo, esso nasce sempre da un conflitto, tra alcuni individui all’interno delle organizzazioni per eccesso di competivita o per un tentativo del management di esclusione ed epurazione di uno o più individui visti come “divergenti” o semplicemente “fastidiosi” all’affermazione del pensiero unico, individui di cui liberarsi comunque, da espellere o se non è possibile, da isolare neutralizzandoli.Importante sarebbe cercare le possibili cause e anche soprattutto le ripercussioni che questo atteggiamento può avere sul gruppo, oltre che sull’individuo, ma soprattutto sulla qualità della produzione o della politica, se è ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Il leaderismo ci farà molto male - HuffPostItalia : Il leaderismo ci farà molto male -