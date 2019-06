Il finale di The Big Bang Theory ha un significato nascosto | dai rimandi al pilot al

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Neldi The Bigsono accadute molte cose da ricordare, dal cameo a sorpesa di Sarah Michelle Gellar alla gravidanza inaspettata di Penny.Il fatto più curioso riguarda un salto temporale che forse pochi hanno notato. Dopo aver distrutto accidentalmente il modello atomico di Sheldon, Leonard è costretto ad aiutarlo a rimettere insieme ogni particella. L'intera ricostruzione dura 139 ore e 30 minuti e viene mostrata tramite un piccolo salto temporale. In apparenza questo lasso di tempo sembra innocuo, in realtà non è messo a caso.Ci vogliono ben 5 giorni, 139 ore e 30 minuti per guardare tutti gli episodi di The Big. Nel dettaglio, i cinque giorni equivalgono a 120 ore, perciò in totale ci vogliono 139 ore e 30 minuti per guardare tutte le dodici stagioni della serie. La durata è stata calcolata sul sito Binge Clocks che vi dice quanto tempo ci vuole ...

acmilan : Season Awards: Rossonere's Goal of the Season ?? Thaisa’s cracker ? or Tucceri’s curler ??? Which is worthy of the fi… - Raiofficialnews : ??#TVOI, la FINALE: tra poco in diretta su @RaiDue, @RaiRadio2 e @RaiPlay. Ospiti della serata: @ARISA_OFFICIAL,… - giroditalia : Breakaway vs Sprint: The perfect finale! #Giro 102 Stage 18 | Fuga vs Volata: Il finale perfetto! #Giro 102 Tappa 18 -