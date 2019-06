Il diario delle ultime ore di Noa | il fratello e la sorella sempre accanto al suo letto

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ha lottato con tutta sé stessa per morire Noa Pothoven. La 17enne olandese ha deciso di rifiutare cibo e acqua: non ce la faceva più a sopportare il peso di quelle violenze sessuali subite da piccola. Era venerdì 31 maggio. Dopo tre giorni senza mangiare e bere, domenica dei medici le hanno somministrato una terapia palliativa contro il dolore. Noa è entrata in coma, ma il suo corpo già debilitato non ha retto: è morta quello stesso giorno.a lei c’erano anche ile la.Il padre Frans e la madre Lisette, dopo averla vista soffrire per anni - riporta il Corriere della Sera che ricostruisce gli ultimi giorni di vita della ragazza - avevano accettato la sua decisione e, con il consenso dei medici che la seguivano, non l’hanno sottoposta all’alimentazione forzata come invece era avvenuto in passato. Hanno ...

