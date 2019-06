huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) (Testo a cura di Guglielmo Forges Davanzati e Nicolò Giangrande, Università del Salento)Le vicende di Whirpool e di Mercatone Uno sono solo le più recenti crisi aziendali che approdano quotidianamente sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Queste vertenze, oltre alle ripercussioni negative in termini occupazionali, ritraggono un lento e dolorosoeconomico del nostro Paese per il quale non è stata ancora predisposta alcuna soluzione capace di invertirne la rotta.L’Italia del 2019 presenta, salvo rare eccezioni, un apparato produttivo composto da un sistema di micro imprese che occupa tra 1 e 9 addetti, caratterizzato da una gestione di tipo familiare, con bassa propensione all’zione, fortemente dipendente dal credito bancario, che non richiede una forza lavoro altamente qualificata e che, infine, tende a guadagnare ...

HuffPostItalia : Il declino inevitabile, se lo Stato non innova - leonbort : @CarloCalenda Calenda cedi ,cedi il passo e non fare lo smargiasso! Come ministro ti abbiam visto sei un pd a farsa… - strainer5 : @GP_ArieteRosso @CarloCalenda Io fossi in lei smetterei di dire fesserie simili. E vabbè l’inevitabile declino dell… -