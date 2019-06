Il capo della polizia di New York ha chiesto scusa per l’irruzione che generò i moti di

Fifa - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Carini - in manette il nuovo capo del clan. Blitz della squadra mobile - 9 arresti : Al vertice della famiglia, Antonino Di Maggio. Le intercettazioni hanno svelato gli affari con i narcos colombiani

Chi vuole quest’uomo a capo della BCE? : Nelle discussioni sul successore di Mario Draghi quasi tutti sono d'accordo soltanto su una cosa: non il tedesco Jens Weidmann (che eppure ha delle possibilità)

Paul Manafort - l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump - sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island - probabilmente in isolamento : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island, probabilmente in isolamento. Lo scrive il New York Times citando diverse fonti. A marzo Manafort era stato condannato a sette anni e

Movimento 5 stelle a pezzi - meno potere a Rocco Casalino : non sarà più a capo nazionale della comunicazione : Con l'80 per cento dei voti la piattaforma Rousseau ha salvato Luigi Di Maio. "Non mi monto la testa, questo è il momento dell'umiltà", dice dopo aver sottolineato quanto la votazione sia stata un "record". Ora "comunicherò le prime novità organizzative". Per esempio, potrebbe lasciare il ministero

Terremoto in Puglia : domani vertice con il capo della Protezione Civile : domani, presso la Prefettura di Barletta, si terrà un tavolo tecnico con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per l’analisi e la valutazione delle misure attuate dopo il Terremoto verificatosi il 21 maggio (magnitudo 3.7, epicentro a Barletta). La scossa ha provocato la caduta di materiale lapideo dalla chiesa di San Domenico a Trani. Le scuole sono state evacuate ma a seguito di verifiche non sono emersi danni, come anche nel ...

Il Partito Laburista britannico ha espulso Alastair Campbell - ex capo della comunicazione e consigliere di Tony Blair : Il Partito Laburista britannico ha espulso Alastair Campbell, ex capo della comunicazione e consigliere di Tony Blair, perché alle elezioni europee ha ammesso di aver votato per il Partito dei Liberal Democratici che sostiene un secondo referendum su Brexit. Campbell ha

Le mani sul capo di un padre che ha perso tre figli - l’ennesimo volto del dolore della Siria : In Siria il massacro di civili continua: lunedì a Ariha, nella provincia di Idlib, sono morte 18 persone, tra cui 7 bambini. Domenica, ad essere preso di mira in pieno giorno è stato un mercato a Maarrat al-Numan. Bombardamenti indiscriminati che hanno provocato panico e disperazione tra gli abitanti della Siria nord occidentale. Secondo le Nazioni Unite, in poco più di un mese, sono circa 240mila gli sfollati in fuga dai combattimenti.

Storia della cerata - il capo inventato dagli eschimesi più di trecento anni fa : Nel mare di Bering, al confine tra Alaska e Russia, andare a caccia di pesci in kayak non deve essere facile. Soprattutto se non è stata ancora inventata la cerata. Gli Auleti, eschimesi delle isole Aleutine, avrebbero voluto evitare di tornare a casa fradici ogni santo giorno. E i primi esploratori che approdarono nel 1741 sulle coste di queste isole del Pacifico settentrionale, si resero conto che gli autoctoni avevano risolto ...

Torneo della Pace – Cristiana capotondi - Vicepresidente Lega Pro - alla Rappresentativa Under 16 : “siamo orgogliosi di voi” : È stata la vittoria dello sport, della Pace e i ragazzi di Lega Pro hanno fatto una esperienza meravigliosa, hanno giocato benissimo e sono stati messaggeri di Pace. Sono gli ambasciatori della Lega dei giovani. È stata la prima sconfitta della Rappresentativa Under 16 Lega Pro al Trofeo della Pace in Umbria dopo 4 vittorie consecutive, ma questo passa in secondo piano. Gli azzurrini di Mr. Arrigoni sono stati superati 2-0 dai pari età ...

Theresa May - da Lady di Ferro a capo debole. Ascesa e lenta caduta della premier affondata dai compagni di partito : Si era seduta sulla poltrona di David Cameron con due promesse: rispettare il risultato del referendum sulla Brexit del 2016 e portare a casa “un buon accordo” senza chinare la testa di fronte ai negoziatori di Bruxelles. Theresa May, che venerdì ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno, poche ore dopo aver ricevuto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non aveva però fatto i conti con le oppisizioni dure, oltranziste ...

Amministrative Emilia-Romagna - da Ferrara a Modena : i 5 capoluoghi rossi al voto che temono l’avanzata della Lega : L’Emilia-Romagna “rossa” trema in vista delle Amministrative del 26 maggio, quando andranno al voto i cittadini di cinque capoluoghi davvero strategici: Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Cesena. Le coalizioni di centrosinistra dovranno riuscire nell’ardua impresa, dopo la disfatta delle ultime politiche in Emilia-Romagna, di arginare l’ondata verde della Lega che, il 4 marzo scorso, ha ottenuto il 19,2% da ...

Europee 2019 - e se arrivasse una donna a capo della Commissione? : E se arrivasse una donna alla guida dell’Europa? Finora, nei suoi 60 anni di vita, da Walter Hallstein in poi, la Commissione europea è sempre stata presieduta da un uomo. L’attuale presidente è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, che lascerà l’incarico con le elezioni di maggio. Ci sono sette donne candidate alla presidenza. Cinque per l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali in Europa: Margrethe Vestager, Violeta Bulc, ...

Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L'ira del vicepremier che lo apprende in diretta