Il bello di giocare a beach volley quest’estate

Roland Garros 2019 : i risultati del tabellone femminile (29 maggio). Elina Svitolina avanti senza giocare - si ritira Kiki Bertens : Scattato il secondo turno del tabellone di singolare femminile al Roland Garros: in campo oggi la parte bassa del tabellone, con un solo incontro sospeso per oscurità e rinviato a domani. Curioso il destino diametralmente opposto di due tra le migliori giocatrici del torneo: l’ucraina Elina Svitorlina non scende neppure in campo per il ritiro della connazionale Kateryna Kozlova, mentre l’olandese Kiki Bertens, numero 4, si ritira nel ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Musetti : “Che bello giocare al Pietrangeli - un sogno tornare per gli Internazionali” : Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita accesissima giocata sulla terra battuta del Foro Italico e si è così qualificato alla finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino si è imposto in tre set e domani incrocerà Andrea Basso per un posto nel tabellone principale del Masters 1000 che si giocherà nella capitale, il 17enne ha raccontato l’incontro tramite le ...

Lione - il presidente : 'Sarebbe bello vedere Ndombele giocare con Pjanic' : Simile a Pogba? È stato protagonista di un gran Mondiale con la Francia ma, come è normale che sia, ha pagato un po' la Coppa del mondo in questa stagione. Ndombele è stato più decisivo quest'anno e ...

Barcellona - Coutinho lancia messaggi d’addio : “sarebbe bello poter giocare con Neymar…” : L’esterno blaugrana ha parlato del suo futuro, rivelando che sarebbe bello giocare con Neymar Jr Il futuro di Coutinho potrebbe essere lontano dal Barcellona, l’esterno brasiliano infatti non è più in ottimi rapporti con il pubblico blaugrana, che lo ha sonoramente fischiato al momento del suo ingresso in campo contro la Real Sociedad. AFP/LaPresse Il motivo? L’esultanza polemica dell’ex Liverpool in occasione del ...