I consigli di Casa Surace agli americani in arrivo in Italia per l’estate | nel VIDEO c’è

“I consigli agli americani in Italia” : nel video di Casa Surace c’è anche l’ambasciatore Usa : Casa Surace con uno dei suoi divertenti video dà consigli pratici ai turisti americani che arrivano in Italia, in particolare al Sud. Una guida ironica che è stata realizzata in collaborazione con l'ambasciata Usa. "È un progetto di soft diplomacy", affermano. E nel video c'è anche l'ambasciatore Lewis Eisenberg che confronta i propri impegni con i problemi di nonna Rosetta.Continua a leggere

Calciomercato Atalanta - si guarda in casa Sassuolo : consigli e Duncan gli obiettivi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta, qualificatasi per la prima volta nella sua storia alla Champions League, è alla ricerca di profili interessanti da inserire in rosa: occhi in casa Sassuolo con Consigli e Duncan nomi concreti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il portiere classe ’87 è molto apprezzato da Gasperini. Per Consigli si tratterebbe di un ritorno, dopo l’esperienza con la maglia ...

Energia : chi ha problemi a rendere la casa efficiente e rinnovabile da oggi può chiedere consiglio al WWF : Ridurre le emissioni e i consumi della propria casa o del condominio è possibile, così come è possibile integrare sistemi per la produzione di Energia rinnovabile negli edifici: cosa che rappresenta un obbligo di legge per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti. Applicare sistemi che utilizzano le fonti rinnovabili per produrre Energia, come impianti solari fotovoltaici che producono Energia elettrica trasformando le radiazioni ...

Palamara - perquisizioni in casa del pm di Roma. Altri due indagati per favoreggiamento : anche un consigliere Csm : Perquisita dalla guardia di Finanza casa del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Intanto stanno notificando gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della...

Europee - la Lega rimane senza casa : il consiglio d’Europa respinge la formazione sovranista : Il Consiglio d'Europa, l'organizzazione responsabile di tutelare la democrazia e i diritti umani, ha respinto la formazione in un unico gruppo dei partiti sovranisti. A ormai poche ore dal voto per la maggior parte dei Paesi Ue, il Consiglio ha deciso di bocciare il gruppo "Nuovi democratici europei - Europa delle nazioni e delle libertà", di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

Casa green - i consigli per limitare gli sprechi in 10 libri : Per il pianeta, per la salute e per il portafoglio: ridurre gli sprechi è sempre più una emergenza per tutti. Soprattutto in Casa, dove le azioni che possiamo compiere quotidianamente non sono poche. Le sfide non mancano: lo dimostrano gli autori di questi libri. Jérémie e Bénédicte ci raccontano come in Casa loro sono riusciti a ridurre i rifiuti del 91 per cento. Come hanno fatto?Cambiando abitudini, ...

Casa da affittare - come renderla perfetta. I consigli degli esperti : La richiesta di immobili in affitto è sempre più crescente, di conseguenza sono molte le persone che scelgono oggi di fare un investimento acquistando un appartamento per poi affittarlo: scelta vincente anche e soprattutto in ambito turistico. Secondo infatti il report annuale rilasciato da Airbnb, sono più di 8 milioni le persone che ogni giorno scelgono di affittare un appartamento durante la loro vacanza in Italia. Tuttavia una precisazione è ...

Rai - il consigliere in quota Lega : “Salini cambi gestione o a casa. Bastano 10mila dipendenti”. Laganà : “Frasi pericolose” : Fabrizio Salini “non ha cambiato le vecchie politiche di gestione del personale” restando “immobile”, ma in azienda tutti “devono essere efficienti” a partire dai vertici. “Sennò, a casa”. Il consigliere di amministrazione Rai, Igor De Biasio, eletto in quota Lega, attacca l’amministratore deLegato di viale Mazzini annunciando che la sua “fiducia a priori è finita”. E lancia la ...

Design : 5 consigli per aumentare il valore della vostra casa : Un prodotto difficile: le tendeLa luceLa scelta dei materialiI sistemi intelligentiLa libreriaLa riflessioni che precedono l’acquisto di una casa sono spesso estenuanti. Quale quartiere? Quanti metri quadrati? L’esposizione e la luce? Nuova o da ristrutturare? Tutti elementi che incidono sul valore dell’immobile e garantiscono la tranquillità di un buon investimento. Ma, aldilà delle caratteristiche strutturali, una volta acquistata una casa ...

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Imperia : Carpi risponde a Casano "Mail inviata alla mia società e non a me - comunque ricorrerò al consiglio di Stato" : "Io non ho ricevuto, da parte di Casano, nessuna richiesta formale di pagamento delle spese legali": arriva in questo modo la risposta di Carlo Carpi, ex candidato a Sindaco di Imperia, dopo l'...

Viterbo - consigliere e militante di Casapound arrestati per stupro. Espulsi. Salvini : castrazione chimica : Hanno attirato una simpatizzante in un locale privato con la scusa di una festa, l'hanno violentata e minacciata: 'Stai zitta, non ti crederà nessuno' le avrebbero urlato. Le prove sono i video girati ...

Viterbo - violenza sessuale : arrestato consigliere di CasaPound : Due ragazzi sono stati arrestati questa mattina a Viterbo con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 36 anni, avvenuta in un circolo privato della città durante una festa riservata ai soli soci.I due, un ragazzo di 19 anni e uno di 21, secondo l'accusa avrebbero indotto la donna a consumare alcolici e, dopo una serie di approcci sessuali non andati a buon fine, avrebbero aggredito la 36enne con dei pugni in ...

Stupro di gruppo a Viterbo : due arrestiSono di CasaPound - uno è un consigliere : La violenza sarebbe avvenuta in un pub considerato un punto di ritrovo dei giovani. Vittima una 36enne fatta ubriacare. In carcere Francesco Chiricozzi, consigliere comunale a Vallerano.