Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9 1 con Android 9 Pie

Huawei annuncia Maimang 8 - ossia P Smart+ 2019 - e prepara Nova 5 e 5 Pro : Huawei Maimang 8 è ufficiale in Cina, mentre emergono in rete nuovi leak su Nova 5 e Nova 5 Pro.

EMUI 9 porta Android 9 Pie su numerosi smartphone - Huawei Watch GT riceve la funzione AOD : Buone notizie per i possessori di alcuni smartphone Huawei, che stanni ricevendo l'atteso aggiornamenti a EMUI 9, con Android 9 Pie.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Xiaomi Mi Mix 2S - Samsung Galaxy S10 e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora

Huawei-Android - tutto quello che devi sapere per aggiornare il tuo smartphone senza panico : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) La questione Huawei/Android continua a essere al centro del dibattito mediatico e delle discussioni tra gli addetti ai lavori e tra i consumatori, ma non tutte le notizie circolate sono vere e attendibili. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza con l’obiettivo di evitare che l’ingiustificato “effetto panico” si diffonda privo di qualsiasi fondamento. Cosa è successo? Il 15 maggio scorso il presidente ...

Huawei rivede i piani di crescita e riduce gli ordini di smartphone : Secondo una fonte cinese la taiwanese Foxconn avrebbe chiuso le linee di produzione di alcuni smartphone Huawei dopo una drastica riduzione degli ordini.

Piatto ricco per EMUI 9.1 : ancora 10 smartphone Huawei e Honor in beta il 31 maggio : Piatto ricco nel vero senso della parola per l'interfaccia EMUI 9.1. Sempre più smartphone Huawei e Honor stanno rientrando nel programma di beta testing del produttore cinese in queste ore. E tutto nonostante il ban USA che metteva in gran discussione l'argomento aggiornamenti software per i device del brand cinese. Solo questa mattina, sulle pagine di OM, ho riportato la notizia dell'inclusione di nuovi 14 smartphone Huawei e Honor appunto ...

Ban di WhatsApp per smartphone Huawei e HONOR? È solo una bufala : È completamente priva di fondamento la notizia secondo cui WhatsApp non sarà più utilizzabile sui dispositivi HONOR e Huawei.

Niente stop per EMUI 9.1 : 14 nuovi smartphone Huawei e Honor ora in beta : Possiamo tirare un gran sospiro di sollievo per il percorso software relativo ad EMUI 9.1 su smartphone Hauwei e Honor. Non c'è ban USa che tenga, tutto starebbe proseguendo nel verso giusto verso l'implementazione dell'ultima interfaccia utente del produttore sui suoi dispositivi. Ottime notizie dunque dopo giorni di incertezze e dubbi. Naturalmente quando parliamo di EMUI 9.1 stiamo parlando pure di un'interfaccia proprietaria che, seppur ...

Netflix certifica per l'HD altri 23 smartphone e tablet e porta l'HDR su Huawei P30 e OnePlus 7 Pro : Nelle scorse ore il team di Netflix ha certificato 23 nuovi telefoni e tablet per la riproduzione in HD e ha aggiunto 6 smartphone a quelli supportati per l'HDR

Sottocosto il volantino Mediaworld : prezzo smartphone Huawei e iPhone in caduta libera : Vale la pena davvero dare un occhio al volantino Mediaworld di scena da domani 31 maggio e fino al prossimo 9 giugno. Protagonisti assoluti delle promozioni della nota catena di elettronica sono gli smartphone Huawei il cui prezzo può davvero definirsi in caduta libera. Non scherzano poi, in fatto di scontistica, anche gli iPhone vecchi e nuovi per un risparmio da non sottovalutare affatto. C'è da precisare subito che buona parte delle ...

Huawei fa causa agli Usa : cosa succede a chi possiede gli smartphone : Il colosso cinese ritiene sia incostituzionale il divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie...

La paura di comprare uno smartphone Huawei : Impegnata cercare delle soluzioni per sostituire le componenti americane dell'hardware e il software dei suoi apparecchi, Huawei deve ancora fare i conti con l'altro effetto del ban imposto da Donald Trump: la perdita di fiducia dei consumatori. Il timore che gli smartphone cinesi diventino inutiliz

Smartphone in calo : -2 - 7% nel primo trimestre - Huawei supera Apple : I dati Gartner sulle vendite registrano la flessione. Usa e Cina i paesi dove si vendono più device. Samsung in testa. Sorpasso cinese: Huawei seconda, seguita da Apple. In Italia calo del 38,2% (Idealo.it)

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?