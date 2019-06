Highlights Portogallo-Svizzera 3-1 | gol | video e sintesi Tripletta da fenomeno per

oasport

Va in archivio nel segno di Cristiano Ronaldo la prima delle semifinali di UEFA Nations League:del lusitano che spedisce in finale la propria selezione. La sfida però si risolve nel finale, con due delle tre reti dell'attaccante della Juventus realizzate tra il minuto 88 ed il 90′. Aveva aperto le marcature sempre CR7 al 25, momentaneo pari di Rodriguez dal dischetto al 57′.3-1

