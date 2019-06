Highlights NBA Finals 2019 | Golden State-Toronto 109-123 I canadesi si riprendono il

Video/ Toronto Golden State - 104-109 - : Highlights - i Warriors pareggiano - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 104-109,: highlights di gara-2 delle Finali NBA, in casa dei Raptors vincono i Warriors.

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : riassunto e Highlights di gara-2 : I Golden State Warriors vincono gara-2 delle NBA Finals 2019, andando a espugnare la Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors e primo impianto canadese a ospitare l’ultimo atto della massima lega professionistica del continente americano. Nonostante i 34 punti e 14 rimbalzi di Kawhi Leonard, Golden State trova risorse infinite dopo i 25 di Thompson e i 23 di Curry, tant’è vero che l’uomo decisivo è Andre Iguodala, uno che non ...

Video/ Toronto Golden State - 118-109 - : Highlights - Warriors KO in gara 1 - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 118-109,: primo KO in gara-1 delle Finali NBA 2019 dei Warriors, giocato in Ontario.

VIDEO Toronto-Milwaukee - gara-6 Finale Eastern Conference NBA : Highlights e sintesi. I Raptors vincono e volano alle Finals : I Toronto Raptors hanno sconfitto i Milwaukee Bucks per 100-96 nella gara-6 della Finale della Eastern Conference, hanno chiuso la serie sul 4-2 e si sono così qualificati alle Finals NBA che giocheranno contro i Golden State. I canadesi hanno firmato il quarto successo consecutivo in questo atto conclusivo, ribaltando lo 0-2 iniziale e riuscendo così a guadagnarsi la possibilità di lottare per il titolo. A fare la differenza sono stati Kawhi ...

Video/ Golden State Warriors-Portland - 116-94 - : Highlights gara-1 - playoff Nba - : Video Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, 116-94,: highlights gara-1 della finale della Western Conference nei playoff NBA.

VIDEO Toronto-Philadelphia 89-94 - Highlights e sintesi gara-2 semifinali NBA : colpo esterno dei 76ers - serie in parità : Philadelphia ha sconfitto i Toronto Raptors per 94-89 nella gara-2 delle semifinali NBA, pesantissimo colpaccio in trasferta dei 76ers che sono passati sul campo della compagine canadese grazie alla grande prova di Jimmy Butler. La serie ora è in perfetta parità (1-1). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Toronto-Philadelphia, gara-2 della semifinale di Eastern Conference nella NBA. VIDEO highlights Toronto-Philadelphia, ...

VIDEO Denver-Portland 121-113 - Highlights e sintesi gara-1 semifinali NBA : i Nuggets vincono in casa : Denver ha sconfitto Portland per 121-113 nella gara-1 della semifinale NBA, i padroni di casa hanno incominciato al meglio la serie e hanno messo in crisi i Blazers che non sono riusciti a espugnare la tana dei rivali. La partita è stata molto accesa ed equilibrata, ricca di grande spettacolo ed estremamente avvincente. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Denver-Portland 121-113. VIDEO highlights Denver-Portland, gara-1 ...