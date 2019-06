Guardiola nuovo allenatore Juventus? Duello con Sarri | il fattore Uefa-City

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Barzagli : 'A volte è bello sognare' : Luciano Moggi su Pep Guardiola alla Juventus: "E' la prima scelta, dipende tutto dalla Champions". Le parole di Andrea Barzagli.

Juventus - Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri : “Guardiola nuovo allenatore? Dico che…” : Presente a Catanzaro per ricevere il Premio Ceravolo, Andrea Barzagli ha espresso il proprio punto di vista sul prossimo allenatore della Juventus La sua carriera è finita da poche settimane, ma Andrea Barzagli continua a ricevere premi che ne sottolineano la grandezza. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Il difensore ormai ex Juventus ha ricevuto a Catanzaro il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, approfittando dell’occasione per esprimere le ...

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE ROMA/ "Ama Sarri e Guardiola - un gran colpo" : PAULO FONSECA dovrebbe divenire a breve il NUOVO ALLENATORE della ROMA. Chi lo conosce bene racconta: "Un grande colpo". Le parole

Guardiola nuovo ALLENATORE JUVENTUS?/ Moggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ "Agnelli sta sistemando clausole del contratto" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Nuove voci: "Agnelli sta sistemando le clausole del contratto". Sarri piano B del club bianconero...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Repubblica : 'Ecco perché può arrivare' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

Guardiola nuovo ALLENATORE JUVENTUS?/ Un grande ex : "La vedo davvero dura…" : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c’è il nuovo colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus […] More

Nuovo allenatore Juventus - Sarri o Guardiola? Ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Il tempo dell’attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche […] More

Guardiola nuovo allenatore della Juventus?/ Pochettino manda sms d'amore al City : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Pochettino, intanto, manda messaggi d'amore al Manchester City: le sue parole

Juventus - Guardiola non tramonta : un nuovo retroscena fa sognare i tifosi : Guardiola Juventus- Non si spengono le speranze dei tifosi della Juventus nel vedere Guardiola ricoprire il ruolo di nuovo allenatore nel corso della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi di “Tuttosport“, il tecnico spagnolo potrebbe rappresentare il vero colpo a sorpresa dell’estate bianconera. Come sottolineato dal quotidiano torinese, l’affare Guardiola potrebbe esser sponsorizzato e alimentato ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Le tante similitudini con l'operazione Cr7 : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? tante le similitudini con l'operazione riguardante Cristiano Ronaldo di un anno fa

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Il precedente CR7 aumenta le speranze... : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le ultime notizie, le voci e le indiscrezioni sulla possibilità che il tecnico catalano firmi con i bianconeri.

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.