Grande Fratello | Malgioglio contro la De Andrè Usa Gennaro! Leggi il suo sfogo

Gennaro Lillio non vincerà il Grande Fratello? Parla Malgioglio : Malgioglio Parla di Gennaro Lillio: “Si sta giocando la vittoria del GF 16” Dopo aver criticato pensantemente Francesca De André, Cristiano Malgioglio si rivolge a Gennaro Lillio dedicandogli una sorta di sfogo su Instagram. L’artista siciliano sbotta perché il modello napoletano si lascia trattare male e dalla nipote di Faber rischiando di perdere sia la sua dignità che la simpatia da parte del pubblico telespettatore del ...

Grande Fratello - bufera su Francesca De Andrè : "Ha bestemmiato - cacciatela". Il video : Nuova bufera su Francesca De Andrè, la chiacchieratissima inquilina del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso su Canale 5: ora è finita al centro dell'attenzione per una presunta bestemmia. Le voci sull'imprecazione si sono diffuse mercoledì, dopo che in rete ha iniziato a circolare un video in

News Grande Fratello - caso bestemmia Francesca De André : la decisione : Francesca De Andrè, il caso bestemmia: arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione del reality A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su […] L'articolo News Grande Fratello, caso bestemmia Francesca De André: la decisione ...

Denis Dosio da Instagram al Grande Fratello 17 : “Sei già dentro!” : Concorrenti Gf 2010: Denis Dosio nel cast? Denis Dosio è il nuovo fenomeno di Instagram scoperto da Barbara d’Urso. Dopo aver visto Follettina Creation, che ha regalato un’esilarante intervista, adesso la conduttrice ha voluto a Pomeriggio 5 – per la seconda volta – questo giovanissimo influencer che, dopo la sua prima comparsa in Tv, ha […] L'articolo Denis Dosio da Instagram al Grande Fratello 17: “Sei già ...

Grande Fratello - Martina Nasoni : ecco cosa farà quando uscirà : La confessione di Martina Nasoni: non riesce a togliersi dalla testa Daniele Dal Moro Martina Nasoni ha le idee chiare, sa bene quello che vorrà fare una volta uscita dal Grande Fratello 2019: desidera avere un confronto con Daniele Dal Moro. Dovrà per forza aspettare la fine del reality show di Canale 5? Probabilmente sì, […] L'articolo Grande Fratello, Martina Nasoni: ecco cosa farà quando uscirà proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Francesca De Andrè si infila nel letto di Gennaro Lillio : sì - è successo : Non sono più voci, gossip, rumors: nella casa del Grande Fratello, ora, è tutto alla luce del sole. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati davvero, senza nascondersi in armadi o sotto alle coperte. Una passione da tempo travolgente e adesso esplosa senza indugi. Ormai certo, insomma, ch

Grande Fratello 16 : Francesca De André e Gennaro Lillio - baci appassionati a letto (video) : Effusioni sempre più esplicite fra Francesca De André e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello 16. A pochi giorni dalla finale del reality show di Canale 5, i due stanno ormai lasciando cadere ogni freno inibitore e sono più vicini che mai.Stamattina, distesi sui divanetti del salotto, i due inquilini di Cinecittà si sono accoccolati e baciati teneramente sul viso senza tenere conto degli occhi indiscreti delle telecamere (video). Il ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Francesca e Gennaro? Se c'è amore perché no" : Valentina Vignali, a poche ore dall'eliminazione dalla casa del 'Grande Fratello 16', è tornata sui propri social, per commentare i finalisti di questa edizione tracciando un loro profilo psicologico. Come, per esempio, quello di Martina, con cui, si è scontrata spesso, per via dell'amicizia con Daniele: Martina la rivedrò sicuramente. Lei ha una casa in un paesino in Umbria attaccata a casa del mio ragazzo quindi ci siamo già organizzate per ...

Grande Fratello - Erica Piamonte : dopo la finale sarà tutto diverso "Non ci credo ancora..." : Il reality show di Barbara D’Urso è arrivato alla fase conclusiva: lunedì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la decima e ultima puntata del Grande Fratello. I concorrenti rimasti in gara sono sette: i quattro già finalisti Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele

Grande Fratello - Francesca De Andrè ha bestemmiato? Il web chiede la squlifica : La concorrente più discussa del reality avrebbe bestemmiato. Nelle ultime ore è stato diffuso un audio ma il contenuto non è chiaro.

Grande Fratello 2019/ Kikò Nalli torna sui social ma il suo primo pensiero è.... : GRANDE FRATELLO 2019, anticipazioni e news. Matina e Daniele, riavvicinamento in atto. Lui si sfoga e poi si lascia andare alle lacrime

Grande Fratello - la De Andrè bacia prima la lettera del fidanzato e poi Gennaro - il brutto sospetto in diretta : Siamo ormai agli sgoccioli. Pochissimi giorni separano il pubblico televisivo dalla finale del Grande Fratello e si susseguono già pronostici e scommesse su chi sarà il vincitore del reality show. Una delle grandi protagoniste di questi mesi all’interno del programma televisivo e della Casa è certam

Ambra Lombardo e Kiko Nalli - prima notte dopo il Grande Fratello ‘come Romeo e Giulietta’ : Kikò Nalli è stato uno dei 3 eliminati della semifinale del Grande Fratello 2019, ma non appena uscito dalla casa più spiata d’Italia è corso dai suoi 3 figli avuti con la ex moglie Tina Cipollari. Grande curiosità però anche per quel che riguarda il suo flirt con Ambra Lombardo, conosciuta proprio al GF. In puntata si sono riabbracciati e lei gli ha assicurato che non saranno una scintilla ma un vero e proprio fuoco. La prima notte di ...

Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia : Grande Fratello gossip, Gennaro e Francesca si mettono insieme? Cosa succederà a Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Gf 16? I due hanno affrontato questo argomento: non sanno perfettamente come evolverà il loro rapporto, considerato che la ragazza, fuori dalla Casa, ha diverse situazioni lasciate in sospeso. La più importante da risolvere è […] L'articolo Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia proviene ...