Grana stadio | l’Imolese rischia Ghirelli | “Pronto a venire incontro”

(Di giovedì 6 giugno 2019) Terzo posto nel girone B e finale playoff sfiorata per l’Imolese, uscita in semifinale per mano del Piacenza. Ottimo il cammino condotto dalla squadra emiliana, ma c’è un problema chedi mettere a repentaglio l’iscrizione al prossimo campionato: la non puntuale tempistica nei lavori di adeguamento alle norme Uefa dello. Tema, questo, che il presidente della Lega Pro Francescosegue con enorme preoccupazione. “Non posso pensare che una società virtuosa come l’Imolese, fiore all’occhiello della nostra Serie C, corra questo rischio inaccettabile. Sono pronto aa Imola per discuterne” afferma il numero uno della Lega Pro rivolgendosi alla sindaca Manuela Sangiorgi e al presidente dell’Imolese Lorenzo Spagnoli. L'articolo, l’Imolese: “Pronto a...

