Google Stadia | I Giochi Square Enix annunciati

Ecco tutti i giochi confermati per Google Stadia tra The Division 2 - Destiny 2 e molti altri : Durante la conferenza dedicata a Google Stadia (nuova piattaforma dedicata al gaming in streaming), l'ormai noto Phil Harrison ha fornito un elenco con la prima "ondata" dei titoli che saranno supportati dall'ambiziosa piattaforma targata Google. Precisiamo che non stiamo parlando di esclusive (anche perché alcuni titoli sono già disponibili sul mercato).Di seguito trovate un comodo elenco di tutti i giochi annunciati con i relativi trailer di ...

Google Stadia : data di uscita - prezzo e dettagli di Stadia Pro e Stadia Founder's Edition tra abbonamenti e acquisto di giochi singoli : Ecco finalmente le prime informazioni sui prezzi, il modello di business e la data di lancio di Google Stadia. Il servizio verrà lanciato nel mese di novembre.Partiamo con quello che viene definito l'abbonamento premium chiamato Stadia Pro per $9,99 al mese che garantisce l'accesso alla libreria con il massimo dell'esperienza di gioco possibile (ovviamente se la vostra connessione lo permette). Si parla quindi di 4K, HDR, 60 fps e 5,1 ...

Tutto su Google Stadia : quanto costa - quando esce e con quali giochi : Finalmente è successo, Google Stadia non ha più segreti! Nel corso dello Stadia Connect, speciale evento pre-E3 2019 finito pochi minuti fa, il colosso di Mountain View ha svelato Tutto quello che la community videoludica voleva sapere sulla sua piattaforma dedicata al gaming in streaming. Proprio così, come promesso, sappiamo quando Stadia approderà sul mercato, quale sarà il prezzo per accedere al servizio e quali titoli supporteranno la ...

Google Stadia : Requisiti - Prezzo - Data di uscita e Giochi : Si è appena concluso il breve “Direct di Google“, nel quale sono stati svelati ulteriori dettagli su Stadia, la nuova piattaforma di gioco in Streaming, quali Requisiti di sistema, Data di uscita, Prezzo e Giochi, scopriamoli insieme. Google Stadia: Tutti i dettagli sul Gioco in Streaming La piattaforma sarà disponibile in due versioni: Edizione Fondatore:Include un controller Stadia, un Chromecast Ultra, Destiny 2 un ...

Baldur's Gate III annunciato durante la conferenza dedicata a Google Stadia : durante l'evento dedicato a Google Stadia, Larian Studios ha annunciato Baldur's Gate III, si tratta di un nuovo capitolo della celebre saga di ruolo che pesca a piene mani da un altro mostro sacro, ovvero il gioco di ruolo cartaceo, Dungeons & Dragons.Ecco le dichiarazioni di Swen Vincke, Creative Director di Larian Studios:"Baldur's Gate significa molto per molte persone, è una grande responsabilità ma penso che siamo pronti. Stiamo ...

Google Stadia : svelata la banda necessaria per giocare in 4K - 1080p e 720p : Il servizio di gaming in streaming Google Stadia è stato presentato ormai tre mesi fa, e da allora una delle domande che ci siamo maggiormente posti è relativa alla banda necessaria per usufruire di questo servizio avveniristico.Ebbene, in occasione dello Stadia Connect di oggi, Google ha annunciato le bande necessarie per giocare alle rispettive recensioni.Per giocare alla massima risoluzione, ovvero in 4K HDR a 60 FPS con audio 5.1 surround ...

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...