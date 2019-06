Golf | Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli parteciperanno alla terza edizione del GolfSixes

Golf - European Tour 2019 : sedici coppie in Portogallo per il GolfSixes - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli gli azzurri : Dopo lo splendido successo di Guido Migliozzi al Belgian Knockout della scorsa settimana, il calendario dello European Tour prosegue con un altro appuntamento decisamente particolare: il GolfSixes 2019, torneo che non assegna alcun punto nella Race to Dubai. Nelle giornate di venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno, presso il percorso del Oitavos Dunes di Cascais (Portogallo), sedici coppie rappresentanti altrettante nazioni si contenderanno il ...

Golf - European Tour 2019 : sedici coppie in Portogallo per il GolfSixes - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli gli azzurri : Dopo lo splendido successo di Guido Migliozzi al Belgian Knockout della scorsa settimana, il calendario dello European Tour prosegue con un altro appuntamento decisamente particolare: il GolfSixes 2019, torneo che non assegna alcun punto nella Race to Dubai. Nelle giornate di venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno, presso il percorso del Oitavos Dunes di Cascais (Portogallo), sedici coppie rappresentati altrettante nazioni si contenderanno il titolo ...

Golf – Made in Denmark : Wiesberger sale in vetta dopo il terzo giro - Edoardo Molinari quindicesimo : Il Golfista italiano resta ai piani alti del torneo danese, con Bernd Wiesberger che sale in vetta dopo il terzo giro Nel terzo giro del Made in Denmark (European Tour) sorpasso in vetta per Bernd Wiesberger che, con 204 (68 69 67, -9) colpi, ha guadagnato il comando della classifica. A Farsø, Edoardo Molinari, 15° con 210 (66 73 71, -3), è rimasto ai piani alti della graduatoria. Ancora una buona rimonta per Andrea Pavan, 35° con 213 (74 ...

Golf - Eurotour – Schwab leader del Made in Denmark : Edoardo Molinari 11° : Eurotour, in Danimarca Schwab leader, Edo Molinari 11°. Passo indietro per il campione uscente Wallace, 21/o. Rimonta per Migliozzi (30°) e Pavan (49°) Edoardo Molinari, 11° con 139 (66 73, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nel secondo giro del Made in Denmark (European Tour). Tra i leader della competizione dopo il primo round, il torinese a Farsø è chiamato a recuperare cinque colpi all’austriaco Matthias Schwab (134, -8), ora da ...

Golf - European Tour 2019 : Matthias Schwab guida dopo due giri. Superano il taglio Edoardo Molinari - Migliozzi e Pavan : Giunge a metà gara il Made in Denmark presented by FREJA, torneo dell’European Tour che si svolge a Farsø, in Danimarca. Al comando c’è l’austriaco Matthias Schwab, dallo scorso anno sul circuito europeo (con diversi buoni risultati), e autore quest’oggi di un ottimo giro in -5 che gli vale la leadership a -8 (68 66). Si piazzano dietro di lui, secondi in coabitazione, lo spagnolo Alejandro Cañizares e il francese Romain ...

Golf - Eurotour – Edoardo Molinari al comando del Made in Denmark : Edoardo Molinari leader insieme allo spagnolo Canizares e agli inglesi Waring, Southgate e Murray. Bene anche Bertasio, 12° dietro al campione uscente Wallace (6°) Grande avvio di Edoardo Molinari nel Made in Denmark (European Tour). A Farsø l’azzurro, con 66 (-5) colpi, condivide il comando della classifica con lo spagnolo Alejandro Canizares e gli inglesi Paul Waring, Matthew Southgate e Tom Murray. Sul percorso dell’Himmerland Golf ...

Golf – Memorial Giorgio Bordoni : Edoardo Raffaele Lipparelli al comando : Edoardo Raffaele Lipparelli resta al comando del Memorial Giorgio Bordoni: a un giro dal termine, l’azzurro guida la graduatoria con un colpo di vantaggio sull’olandese Van Meijel Edoardo Raffaele Lipparelli con 130 (62 68, -10) si conferma in testa dopo il secondo giro del Memorial Giorgio Bordoni, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, dedicato a Giorgio Bordoni, il compianto tecnico federale ...

Golf - European Tour 2019 : Edoardo Molinari nel quintetto al comando del Made in Denmark dopo la prima giornata : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark presented by FREJA, appuntamento dello European Tour 2019 che vede al via diversi esponenti di primo piano del Golf internazionale sul percorso del Himmerland Golf & Spa Resort di Farso, in Danimarca. La giornata è stata sicuramente positiva per diversi italiani presenti, a cominciare da Edoardo Molinari che ha chiuso in testa alla classifica in compagnia degli inglesi Paul Waring, Matthew ...

Golf – Trophée Hassan II : ottima partenza di Edoardo Molinari - l’azzurro sesto dopo il primo giro : In testa c’è l’inglese Jordan Smith, che comanda il Trophée Hassan II davanti allo spagnolo Alejandro Cañizares e allo statunitense Sean Crocker Bella partenza di Edoardo Molinari sesto con 69 (-4) colpi nel Trophée Hassan II, evento dell’European Tour iniziato sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam (par 73) a Rabat in Marocco dove è al vertice con 66 (-7) l’inglese Jordan Smith. Sono in buona posizione anche Guido Migliozzi ...

Golf - European Tour 2019 : Jordan Smith chiude in testa il primo giro al Trophée Hassan II. Sesto Edoardo Molinari : E’ Jordan Smith il leader del primo giro al Trophée Hassan II, che si disputa sul Red Course del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. Su questo par 73 l’inglese, numero 15 del suo Paese, 132 del mondo e vincitore del Porsche European Open (suo unico torneo dell’European Tour) e nono al PGA Championship nel 2017, guida con uno score di -7, senz’alcun bogey e con sette birdie. Al secondo posto si collocano, ...