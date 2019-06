Golden Gala 2019 | il montepremi Quanti soldi guadagnano i vincitori all’Olimpico di Roma?

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Questa sera andrà in scena il, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera: si preannunciano grande pubblico e spettacolo di altissimo livello allo Stadio Olimpico didove alcuni dei più grandi campioni al mondo si sfideranno per la vittoria. Un successo nella nostra Capitale impreziosisce il palmares di un atleta ma permette anche di aumentare il conto in banca visto che imporsi in una gara consegna un assegno da 10mila dollari (circa 8900 euro): come in tutte le tappe della Diamond League, infatti, i primi otto classificati si garantiscono un premio in denaro. Per ogni gara sono previsti 30mila dollari e alsarà dunque previsto uncomplessivo di 420mila dollari (circa 374mila euro). Scopriamo nel dettaglioguadagneranno gli atleti alPietro Mennea....

