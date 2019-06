Giulia De Lellis e Andrea Iannone fidanzati? Jeremias Rodriguez cupido | e Damante

Andrea Iannone e Giulia De Lellis : scoppia la passione? Il pilota dell’Aprilia ammaliato dalla giovane influencer : Nuova fiamma per Andrea Iannone: il pilota Aprilia al fianco dell’influencer Giulia De Lellis? Andrea Iannone, dopo l’addio alla Ducati, ha affrontato un periodo difficile in MotoGp: prima in Suzuki e adesso in Aprilia, il campione di Vasto non è ancora riuscito ad essere tra i protagonisti in pista. Il pilota italiano, invece, ha fatto parlare parecchio di sè per questioni di… gossip: dopo una lunga storia d’amore ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora divisi : amore finito? : Giulia De Lellis resta a Roma per lavoro e Andrea Damante vola a Ibiza La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua ad appassionare. Alle voci su un presunto riavvicinamento dei mesi scorsi, con tanto di paparazzata del settimanale Chi, è seguito il silenzio in questi mesi. Il ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e Donne per le scelte nel Trono Classico non ha svelato con precisione se la ragazza sia ancora legata ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani condurranno un nuovo programma su La5 : L'insolita coppia è stata scelta per condurre il nuovo programma di La5, "Giortì", che parlerà di eventi e feste memorabili tra sentimenti e storie da raccontare. È innegabile che Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gemma Galgani, dama del Trono Over, siano due dei volti più amati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Due personaggi amati e in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e sulle ...

Giortì è il nuovo programma della De Filippi con Giulia De Lellis e Gemma Galgani : Maria De Filippi è inarrestabile. Conclusa la stagione televisiva, la conduttrice sta già lavorando a Giortì, il nuovo programma che a breve andrà in onda su La5. Per l’occasione, Maria ha scelto due conduttrici d’eccezione: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sono, infatti, tra i personaggi più amati dal pubblico dei programmi targati “deFilippi”, e non stupisce affatto ...

Giulia De Lellis e Gemma : da U&D alla conduzione di un format sulle feste di La 5 : La notizia che ha dato "Il Fatto Quotidiano" in queste ore ha spiazzato tutti: Gemma Galgani e Giulia De Lellis presenteranno un programma insieme. Maria De Filippi, dunque, ha pensato alle due protagoniste assolute di Uomini e Donne per lanciare un nuovo format che sarà trasmesso su La 5 prossimamente: "Giortì", uno show dedicato alle feste e a tutto quello che c'è dietro alla loro organizzazione. Giulia e Gemma debuttano come presentatrici ...

Giulia De Lellis attrice per una fiction web : “Sono un po’ ansiosa” : Giulia De Lellis protagonista di una nuova web series: l’annuncio Da semplice corteggiatrice di Uomini e Donne ad attrice in una web series. Ne ha fatta di strada Giulia De Lellis! L’ex fidanzata, o attuale, di Andrea Damante ha da poco annunciato sul suo profilo Instagram di essere a lavoro a un nuovo progetto. Da oggi, infatti, l’esperta di tendenze più amata del web è diventata anche attrice! Giulia sarà la protagonista di una ...

Giulia De Lellis e la frecciatina a Damante : «Speriamo che il nome Andrea non tradisca» : Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere tornati insieme dopo un periodo di crisi ma l’ex tronista non ha dimenticato quanto accaduto. La De Lellis ha lanciato una frecciatina a Damante proprio durante la trasmissione Uomini e Donne dove è stata ospite durante la scelta del tronista Andrea Zelletta. Durante la puntata Giulia è restata zitta e Maria De Filippi glielo fa notare, così l’influencer risponde: «Per me Maria ...

Giulia De Lellis : parole al miele di Jack Vanore - i fan sognano : Giulia De Lellis, parole al miele di Jack Vanore: la reazione dell’influencer, i fan sognano Jack Vanore, quanta stima per Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer, entrambi partecipi nella trasmissione di Maria De Filippi durante le ultime scelte del Trono Classico, pare proprio che abbiano trovato un gran feeling. Almeno […] L'articolo Giulia De Lellis: parole al miele di Jack Vanore, i fan ...