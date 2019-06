Giulia De Lellis | addio ad Andrea Damante | il nuovo amore è Andrea Iannone

Giulia De Lellis… che scoop! Lei e Andrea Iannone stanno insieme! E pensare che tra i tanti - ha scelto proprio un ex di Belen! : Belli son belli… e pure famosi! Siete pronti a sapere quale sarà la nuova coppia dell’estate, quella che farà generare più gossip di tutte le altre? No, non parliamo di Francesca De Andrè e il suo Gennaro una volta usciti dalla casa del Gf, ma di Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Stando a quanto riportato il settimanale ‘Spy’, infatti, sarebbe esplosa la passione tra la bella influencer e il campione MotoGP (noto alla cronaca rosa per la ...

Giulia De Lellis e Iannone insieme dopo il Mugello? Stories in auto con la stessa canzone : Il settimanale "Spy" li ha definiti la coppia a sorpresa di quest'estate, ma Andrea Iannone e Giulia De Lellis sarebbero in contatto da ben prima che la rivista di gossip rendesse pubblico il loro presunto flirt. Come racconta nei dettagli "Vicolo delle News", domenica scorsa i due hanno pubblicato una Stories su Instagram nello stesso momento: in entrambi i post, si vede la macchina sulla quale stavano viaggiando (si dice che il pilota abbia ...

Giulia De Lellis e la Galgani conduttrici della nuova trasmissione su La 5 : La nota conduttrice della rete Mediaset Canale 5, Maria De Filippi, continua a puntare sulla giovanissima Giulia De Lellis. Quest'ultima è divenuta famosa nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al dating show Uomini e Donne. E' stata vista scendere le scale dello studio Mediaset più seguito dal pubblico di Canale 5 per l'ex tronista Andrea Damante, con il quale ha condiviso due anni ricchi d'amore. Giunta al capolinea la ...

E' scoppiata la passione! Andrea Iannone e Giulia De Lellis hanno un flirt? : La coppia a sorpresa dell'estate 2019 potrebbe essere quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il pilota pare abbia chiesto (e ottenuto) il numero di telefono dell'influencer. Come riportato dal settimanale Spy, pare che Andrea Iannone stia frequentando Giulia De Lellis. I dettagli di questa presunta liason non sono ancora molto chiari però sembrerebbe che il campione di motociclismo abbia chiesto (e ottenuto) il numero ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis : scoppia la passione? Il pilota dell’Aprilia ammaliato dalla giovane influencer : Nuova fiamma per Andrea Iannone: il pilota Aprilia al fianco dell’influencer Giulia De Lellis? Andrea Iannone, dopo l’addio alla Ducati, ha affrontato un periodo difficile in MotoGp: prima in Suzuki e adesso in Aprilia, il campione di Vasto non è ancora riuscito ad essere tra i protagonisti in pista. Il pilota italiano, invece, ha fatto parlare parecchio di sè per questioni di… gossip: dopo una lunga storia d’amore ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora divisi : amore finito? : Giulia De Lellis resta a Roma per lavoro e Andrea Damante vola a Ibiza La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua ad appassionare. Alle voci su un presunto riavvicinamento dei mesi scorsi, con tanto di paparazzata del settimanale Chi, è seguito il silenzio in questi mesi. Il ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e Donne per le scelte nel Trono Classico non ha svelato con precisione se la ragazza sia ancora legata ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani condurranno un nuovo programma su La5 : L'insolita coppia è stata scelta per condurre il nuovo programma di La5, "Giortì", che parlerà di eventi e feste memorabili tra sentimenti e storie da raccontare. È innegabile che Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gemma Galgani, dama del Trono Over, siano due dei volti più amati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Due personaggi amati e in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e sulle ...