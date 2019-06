Giacomo Oldrati | chi è il torturatore di donne? Cristalli | riti e disturbi psichici

Chi è Giacomo Oldrati - l'uomo che ama torturare le donne : Torna alla ribalta dei media il "Guru del corallo". Il persecutore di donne ha fatto una nuova vittima: questa volta ha segregato per quattro giorni di fila una ragazza riempiendola di botte. Le sue "schiave", così le chiama Giacomo Oldrati . Oggi 40enne, il milanese viene arrestato la prima volta nel 2012. L'accusa è di violenza e sequestro di persona a danno di 4 donne : la fidanzata dell'epoca, la coinquilina e due amiche. --A ...

Rituali - spade e disturbi mentali : chi è Giacomo Oldrati - il persecutore di donne : Martedì pomeriggio la fidanzata si è lanciata dal balcone al secondo piano, nuda, per sfuggire al suo persecutore. Ma il «guru del corallo» era già stato arrestato per violenze e sequestro a danno di 4 donne, e rilasciato per incapacità di intendere e volere