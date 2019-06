Vuoi che lo lecchi anche a te? Ivana Icardi fuori controllo

(Di giovedì 6 giugno 2019)non si può di certo definire una delle protagoniste di questo Gf. Nella Casa non ha mai preso posizione, non si è mai schierata e si è soltanto "debolmente" avvicinata a Gianmarco Onestini. Poi dalla porta rossa è entrato il suo fidanzato e così ha fatto un passo indietro. Addio Onestini e addio Casa. La sera stessa, infatti,è uscita dal reality. È uscita dalla Casa fidanzata e la settimana dopo ci è rientrata da single dicendo a Gianmarco di essere in confusione e forse di provare qualcosa per lui. Ma Onestini le ha rifilato un bel due di picche e la carase ne è tornata a casa con la coda fra le gambe.Intanto, nella Casa Valentina Vignali ha rivelato che la, mentre era fidanzata, aveva leccato l'orecchio a Gianmarco. Apriti cielo,ha voluto rientrare al Gf per litigare con Valentina. Dello scontro fra le due ben poco si è capito. Quello che è certo è cheha leccato un orecchio a Gianmarco, ha lasciato e poi ripreso il suo fidanzato, ma di lei poco è rimasto in questa edizione del Gf.