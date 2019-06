Genitori terrorizzati dal figlio alcolizzato dormono in garage Giudice | “Stia lontano da

fanpage

(Di giovedì 6 giugno 2019) Da anni la coppia di anziani veniva minacciata e aggredita per i soldi che il 50enne usava per comprarsi da bere. Disperati, consapevoli che la situazione non sarebbe cambiata, hanno deciso di denunciarlo. Qualora non rispettasse i divieti, il 50enne rischia l’arresto.

Umbria24 : Genitori terrorizzati dal figlio alcolizzato dormono in garage. Il giudice: «Stia lontano da loro» - aribaus : RT @egos23: E ci sono ancora genitori terrorizzati dal dover 'spiegare' l'omosessualità, ho sentito cose da accappotare la pelle. Disneyl… - egos23 : E ci sono ancora genitori terrorizzati dal dover 'spiegare' l'omosessualità, ho sentito cose da accappotare la pell… -