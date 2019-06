Geely | Great Wall | Chery e Tata Ora Fca guarda all' Estremo Oriente

affaritaliani

(Di giovedì 6 giugno 2019) Cosa c'è ora nel futuro di Fca? Essendo improbabili avances da GM o Ford e coi giapponesi di Nissan apparsi sin dall'inizio freddi ad ipotesi di accordi che non prevedessero il loro controllo, John Elkann potrebbere sempre in Asia, ma in Cina o India. Nel primo caso si è già segnalato un interesse di, anche se finora limitato all'ipotesi di un acquisto dei veicoli commerciali di Iveco o dei marchi di alto di gamma Alfa Romeo o Maserati, mentre concolloqui sarebbero già in corso ma limimente a produzioni in Messico sulle quali tuttavia pesa il rischio-Trump. In India ci sarebbeMotors, con cui i rapporti sono consolidati da anni. Segui su affaritaliani.it

