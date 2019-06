Francesco Renga ' Prima o poi' fa il boom all' Arena | ' Fantastico' | Seat Music Awards

Da Nek a Francesco Renga - tutti gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1 : Sono ufficiali gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1. Saranno numerosi i nomi di coloro che saliranno sul palco allestito nella Piazza della Basilica Inferiore di Assisi, con la storica conduzione di Carlo Conti. La serata è in programma per il 10 giugno a cominciare dalle ore 20,35, comprendendo musica ma anche testimonianze portate da coloro che sono quotidianamente in contatto con i più deboli. Nel corso della serata ...

Biglietti in prevendita per la data zero del tour di Francesco Renga a Cascina l’8 ottobre : Sono in prevendita i Biglietti per la data zero del tour di Francesco Renga a Cascina, che l'artista bresciano terrà alla Città del Teatro l'8 ottobre prossimo. I Biglietti sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con consegna garantita secondo le modalità abituali. Disponibile, quindi, la modalità di consegna con corriere espresso o quella con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

Francesco Renga torna in radio con Prima o poi - il nuovo singolo scritto con Gazzelle : Francesco Renga sceglie Prima o poi: sarà questo il nuovo singolo a guadagnare la rotazione radiofonica dal nuovo album di inediti, L'altra metà. Il brano porta la firma di Gazzelle, di Luca Serpenti e dello stesso Francesco Renga e sarà disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio ma è già disponibile in digital download negli store online all'interno del disco L'altra metà. Nel raccontare il nuovo progetto discografico, ...

Francesco Renga : “Prima o poi” è il nuovo singolo firmato da Gazzelle : Si intitola “Prima o poi” Il nuovo brano di Francesco Renga, in radio da venerdì 31 maggio, porta la firma di Gazzelle, Luca Serpenti e dello stesso Francesco ed è estratto dall’ultimo e ottavo disco di inediti “L’ALTRA METÀ”. Album che per la prima volta Francesco presenterà live al suo pubblico questa sera, lunedì 27 maggio, all’Arena di Verona e giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, due anteprime di un tour, nei più ...

Biglietti e ingressi per il concerto di Francesco Renga all’Arena di Verona il 27 maggio : info utili e orari : Il concerto di Francesco Renga all'Arena di Verona apre ufficialmente la stagione di live che l'artista di Brescia ha pensato per il supporto di L'altra metà, ultimo album che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con Aspetto che torni. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma sarà già possibile accedere al luogo dell'evento a cominciare dalle ore 19 tramite i varchi che saranno ...

Francesco Renga ricorda la madre - : Monica Montanaro Francesco Renga, ospite di Verissimo, si racconta facendo un bilancio della sua vita al traguardo dei 50 anni. La commozione lo assale ripercorrendo i ricordi di sua madre scomparsa in passato Francesco Renga, ospite nella puntata odierna del programma televisivo Verissimo, si confessa apertamente ripercorrendo le varie tappe della sua vita. Ormai 50enne, il cantante può fare un bilancio delle sue esperienze ...

Verissimo - la confessione di Francesco Renga su Ambra : da quando lei sta con Massimiliano Allegri... : Tempo di confessioni per Francesco Renga, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 25 maggio. Il cantante ha da poco compiuto 50 anni e spiega di sentirsi come prima, al massimo un poco più consapevole. Un momento toccante dell'intervista è stato quello in cu

Francesco Renga/ 'La morte di mia madre mi ha lacerato. I miei figli...' - Verissimo - : Francesco Renga a Verissimo, racconta il dolore per la morte della mamma parlando anche di Ambra Angiolini e Diana Poloni passando per i figli Jolanda e Leonardo.

Francesco Renga a Verissimo commosso : il ricordo della madre e le parole su Ambra : Verissimo, Francesco Renga ospite dell’ultima puntata: il bilancio dopo i 50 anni Francesco Renga a Verissimo ha fatto un bilancio della sua vita. Silvia Toffanin ha iniziato la sua intervista domandando al suo ospite le prime sensazioni da 50enne. Il cantante di Angelo, infatti, ha spento le 50 candeline e si appresta anzi a spegnerne […] L'articolo Francesco Renga a Verissimo commosso: il ricordo della madre e le parole su Ambra ...

Ambra Angiolini - ex di Francesco Renga/ Perchè è sparita dai social? : Ambra Angiolini è sparita dai social. L'ex moglie di Francesco Renga, nonchè attuale compagna di Massimiliano Allegri, ha spiazzato tutti...

Alla mamma più bella del mondo! Francesco Renga regala rose rosse ad Ambra Angiolini : L’attrice, oggi compagna dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha ricevuto una splendida sorpresa nel giorno della festa della mamma. Ambra Angiolini ha voluto condividere con i suoi follower la bellissima sorpresa ricevuta in occasione della festa della mamma. Nella foto pubblicata nelle stories del suo account Instagram, l'attrice è immortalata mentre stringe a sé uno splendido mazzo di rose rosse, dono d’amore e affetto da parte ...

Zed invita Francesco Renga in concerto a Brescia dopo lo scontro con Salzano : Zed invita Francesco Renga al Teatro Morato di Brescia, per un concerto della sua tournée. Il tour di Francesco Renga a sostegno del disco L'altra metà è gestito ed organizzato dall'agenzia di eventi F&P Group che fa capo al tanto chiacchierato Ferdinando Salzano - che gestisce tra gli altri Claudio Baglioni. Di lui se n'è parlato molto nel periodo sanremese, in quanto accusato di aver scelto un cast di Campioni ed ospiti a sua immagine e ...

Francesco Renga sorprende Ambra : il regalo per la festa della mamma : Francesco Renga non dimentica Ambra: la sorpresa nel giorno della festa della mamma Francesco Renga e Ambra Angiolini sono il perfetto esempio di una coppia che è riuscita a far funzionare le cose anche dopo la separazione. Genitori di due bambini e felicemente impegnati con altre persone, i due continuano oggi a dimostrare un affiatamento […] L'articolo Francesco Renga sorprende Ambra: il regalo per la festa della mamma proviene da Gossip ...

La sperimentazione indie al centro de L’Altra Metà di Francesco Renga - un disco che non fa rumore (recensione) : "L'Altra Metà" di Francesco Renga disattende le aspettative di chiunque attendeva un nuovo capitolo dell'epicità discografica dell'artista bresciano, ma ciò non significa avere tra le mani un prodotto di bassa qualità. Parliamo, più che altro, di una differenza rispetto al passato, una pagina nuova nata dalle scelte personali dell'ex Timoria che oggi, più che mai, vuole allinearsi con il pop contemporaneo per creare un disco che dovrà comparire ...