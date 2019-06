FOTO – Tweet sbagliato del Napoli – Esilarante la risposta dei followers

Tweet sbagliato del Napoli – Il risposta dei follower è esilarante – FOTO : La SSC Napoli ha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto Tweet. Purtroppo nel Tweet è stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Il Tweet sbagliato è stato subito “punito” dagli utenti di Twitter Continua a leggere su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato Napoli, in ...

Panchina Genoa - il tweet di Di Marzio è eloquente : via Prandelli - il primo nome è un altro tecnico della Serie A [FOTO] : Una salvezza, sofferta, dopo un girone di ritorno disastroso. Il tutto, intorno ad un ambiente tutt’altro che tranquillo, con la contestazione dei tifosi contro la proprietà, l’annuncio della messa in vendita e i primi interessamenti. Ma intanto per il Genoa è momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, a partire dalla Panchina. Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare ...

FOTO – L’analisi di Pistocchi : “Bel Napoli verticale - batte un’Inter brutta e distratta…” Il Tweet : L’analisi di Pistocchi Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, attraverso il suo profilo Twitter fa l’analisi del match Napoli-Inter: “Un Napoli verticale batte un’Inter distratta,che regala 2 gol a Zielinski (errore Asamoah) e Mertens (errore Miranda), va vicina al pari con Lautaro (salva Koulibaly) prende il 3 e il 4 a 0 dall’ottimo Fabian Ruiz, segna su rigore con Icardi. Bel Napoli, Inter ...

Addio De Rossi alla Roma - Nainggolan punge il club giallorosso : il tweet è velenoso [FOTO] : Il centrocampista belga ha commentato su Twitter l’Addio di Daniele De Rossi alla Roma, lanciando una frecciatina al club giallorosso “Che dire. Una storia già vista“, commenta così Radja Nainggolan l’Addio di Daniele De Rossi alla Roma. Il giocatore dell’Inter ha voluto così pungere il club giallorosso, facendo riferimento al trattamento avuto anche da Francesco Totti ormai due anni fa. Il belga non ha mai ...

Addio De Rossi : le parole di De Laurentiis - Di Canio e il tweet polemico di Nainggolan [FOTO] : Tanti i personaggi del mondo del calcio e non solo che stanno commentando l’Addio di Daniele De Rossi alla Roma. Queste le parole di De Laurentiis: “De Rossi come l’altro grande romanista, Totti, è un emblema. Lui ha una famiglia e un papà straordinario, io lo chiamai perché, visto che è un grande allenatore della Primavera, lo volevo con me al Napoli e lui mi disse ‘Guardi, non è per farle un torto ma io nasco ...

Royal Baby - Bbc licenzia il conduttore Danny Baker dopo tweet con FOTO scimmia - Sky TG24 - : Il dj Danny Baker è stato messo alla porta dopo aver postato un'immagine di uno scimpanzè paragonandolo al primogenito di Harry e Meghan. Accusato di razzismo, si è scusato ma l'emittente lo ha ...

Su Twitter ora puoi fare un retweet con FOTO - video e gif : foto: Pixabay Su Twitter ora si potranno aggiungere una foto, una gif o un video oltre al testo quando si fa il retweet di un post. Rivelato agli utenti tramite un tweet, questo aggiornamento, vista l’enorme molte di media condivisi su Twitter, aumenta notevolmente l’impatto che essi avranno sulle conversazioni nel social network. https://Twitter.com/TwitterSupport/status/1125479034513645569 L’azienda ha annunciato la novità dicendo che ...

Infarto Casillas - il tweet del portiere dopo il grande spavento [FOTO] : “Tutto sotto controllo qui: un grande spavento, ma ora e’ tutto a posto”: è il messaggio di Iker Casillas, il portiere ha postato sul suo profilo twitter una foto dal letto di ospedale, col pollice in alto dopo l’Infarto che l’ha colpito nella giornata di oggi durante l’allenamento. “Grazie mille a tutti per i messaggi e l’amore”, le parole del portiere spagnolo del Porto. CalcioWeb, le ...

FOTO – Bargiggia distrugge Ancelotti : “Protegge il suo stipendio fuori di testa…”. Il Tweet : Bargiggia contro Ancelotti sul suo profilo Twitter Paolo Bargiggia ha commentato in modo duro le parole del tecnico Carlo Ancelotti attraverso il suo profilo Twitter. Il giornalista non ha risparmiato commenti pungenti ad Ancelotti: ECCO IL Tweet: Leggi anche FOTO – Azzi su Twitter: “Calo di rendimento del Napoli? La condizione fisica c’entra poco! Da anni alcuni azzurri…! NAPOLI, la lista dei convocati di mr Ancelotti. ...