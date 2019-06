Fortuna Loffredo | rigettata richiesta di archiviazione per la morte del piccolo Antonio

Bimbo morto - imputazione coatta per madre ed ex compagno già condannati per la morte di Fortuna Loffredo : Il gip di Napoli Pietro Carola ha respinto la richiesta di archiviazione e contestualmente ordinato l’imputazione per Marianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, il Bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un’abitazione del Parco Verde di Caivano (Napoli), il 28 aprile 2013. Per la donna è stato ipotizzato il reato di omicidio mentre per l’ex compagno, Raimondo Caputo, il favoreggiamento personale. Entrambi sono stati condannati al termine ...