Fortnite non ha mai influenzato l' industria videludica secondo quanto dichiarato dal CEO

(Di giovedì 6 giugno 2019) L'ultimo anno e mezzo, nelle conferenze dedicate al settore dei videogiochi, si è sempre chiesto se giochi free-to-play comeabbiano modificato omenol'videoludica.Come riporta GamesIndustry, durante una presentazione alla Baird's 2019 Global Consume, Technology & Services Conference, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato dei vari modelli free-to-play.Quando gli è stato chiesto se l'aumento delle pubblicazioni free-to-play avrebbeil prezzo dei titoli a pagamento, Zelnick ha risposto negativamente, poiché sono modelli molto diversi. Zelnick ritiene che qualsiasi gioco free-to-play o altro che abbia successo non abbia un impatto su altri giochi, dal momento che i giochi che hanno un successo in breve tempo sono solitamente diversi tra loro. Il CEO di Take-Two ha preso in esame.Leggi altro...

