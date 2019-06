Formula 1 | Raikkonen spiazza tutti | “non è cambiato nulla per me dopo il passaggio da

Formula 1 - Raikkonen mette in guardia l’Alfa Romeo : “il nono posto nei Costruttori non è accettabile” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gp del Canada, chiedendo alla squadra una reazione per schiodarsi dal penultimo posto nel Mondiale Costruttori Kimi Raikkonen sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, il pilota finlandese infatti ha fallito l’ingresso in zona punti nelle ultime due gare, costringendo insieme a Giovinazzi l’Alfa Romeo a sprofondare al penultimo posto dei Costruttori. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 – Minttu vola a New York - Raikkonen si trasforma in baby sitter : bagni in piscina e divertimento a… motori [VIDEO] : Kimi Raikkonen mammo per una settimana: il pilota dell’Alfa Romeo baby sitter in assenza della sua moglie Minttu Dopo il Gp di Monaco i piloti della Formula 1 hanno trascorso una settimana di relax, tra amici e parenti in vista della trasferta in Canada. Settimana dedicata ai figli per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha dovuto accudire Robin e Rianna da solo, visto il viaggio a New York della moglie ...

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Regalo speciale dell’Alfa Romeo per i figli di Raikkonen : l’entusiasmo di Robin e Rianna [FOTO e VIDEO] : Un Regalo speciale da parte dell’Alfa Romeo per i figli di Kimi Raikkonen: Robin e Rianna hanno apprezzato particolarmente il dono proveniente dal Gp di Monaco Kimi Raikkonen è sceso in pista ieri a Montecarlo, per il Gp di Monaco: la gara del finlandese dell’Alfa Romeo non è stata positiva come avrebbe voluto, ma l’ex ferrarista a casa è riuscito a ritrovare il sorriso. L’Alfa Romeo ha infatti fatto un Regalo ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

Formula 1 – Raikkonen duro dopo il Gp di Monaco : “gara seccante! Ho avuto diversi problemi ma…” : Kimi Raikkonen per nulla soddisfatto del suo Gp di Monaco: le parole del finlandese dopo la gara di Montecarlo Kimi Raikkonen non è riuscito a far meglio del 17° posto ieri al Gp di Monaco, dove a trionfare è stato un eccellente Lewis Hamilton, seguito sul podio da Vettel e Bottas. Il finlandese dell’Alfa Romeo non è rimasto soddisfatto della sua gara, non solo per la prestazione della sua monoposto ma anche per la difficoltà di ...

Formula 1 – Gp di Monaco amaro per Raikkonen - Kimi si consola con l’hockey : “almeno una cosa buona questo weekend” [VIDEO] : Kimi Raikkonen si consola con l’hockey sul ghiaccio dopo una deludente gara a Monaco E’ andato in scena ieri lo spettacolare Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha trionfato nel segno di Niki Lauda, seguito sul podio da Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto invece Max Verstappen, che ha tagliato il traguardo al secondo posto ma è scivolato fuori dal podio a causa di una penalizzazione per unsafe release. Giornata deludente per ...

Formula 1 - Raikkonen festeggia 300 Gp in carriera a Monaco : i suoi figli ‘esultano’ da casa [VIDEO] : I due figli di Raikkonen festeggiano i 300 Gran Premi del padre, ballando e ridendo davanti ad un grande striscione steso sul tavolo di casa Trecento Gran Premi in carriera, festeggiati però non proprio bene con il diciassettesimo posto ottenuto a Montecarlo. Nonostante non avesse voluto né festeggiamenti e né party, Kimi Raikkonen non ha potuto fare a meno di accogliere con il sorriso la sorpresa preparatagli dai figli che, insieme ...

Formula 1 - Raikkonen è una furia contro Stroll : team radio rabbioso del finlandese a Montecarlo [VIDEO] : Il pilota finlandese si è scagliato contro il collega della Racing Point, colpevole di averlo toccato al tornantino Un team radio rabbioso, parole durissime all’indirizzo di Lance Stroll. Il protagonista? Kimi Raikkonen, infuriatosi con il canadese per un contatto avvenuto nelle prime fasi del Gran Premio di Montecarlo, vinto da Lewis Hamilton davanti a Vettel e Bottas. Una manovra criticata aspramente via radio dal finlandese, che ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen e la moglie Minttu a Montecarlo in stile… Vacanze Romane [VIDEO] : Kimi Riakkonen e Minttu si spostano in motorino per le strade di Montecarlo: tutto in stile Vacanze Romane Il conto alla rovescia sta per terminare: a Montecarlo stanno per spegnersi i semafori che daranno il via al Gp di Monaco. Nel principato Kimi Raikkonen raggiunge un traguardo speciale, 300 gp disputati e anche se il finlandese ha espresso all’Alfa Romeo di non voler festeggiare, non poteva mancare a Monaco la bella moglie ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen non smette di sorprendere : la richiesta all’Alfa Romeo è davvero spiazzante : Il pilota finlandese ha fatto al suo team una richiesta particolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato Il Gran Premio di Monaco in programma domenica sarà il 300° in carriera per Kimi Raikkonen, che taglierà questo traguardo al volante dell’Alfa Romeo Racing. Una ricorrenza prestigiosa, che il pilota finlandese però non ha nessuna intenzione di festeggiare, prova ne è la richiesta sorprendente rivolta al proprio team di cancellare ...

Formula 1 - Raikkonen sminuisce il circuito di Montecarlo : parole taglienti del pilota finlandese : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato il ‘nuovo’ circuito di Montecarlo, sottolineando come le novità non gli abbiano giovato Il nuovo tracciato di Montecarlo, modificato in alcuni punti, non piace affatto a Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese ha commentato il circuito una volta terminate le prime due sessioni di prove libere, esprimendo i propri dubbi a riguardo. photo4/Lapresse Interrogato ai microfoni di Auto ...

Formula 1 - problemi tra Raikkonen e la ‘Force India’ a Montecarlo : “o come cazzo si chiama ora…” [FOTO] : Nel corso delle prove libere della mattina, Raikkonen si è reso protagonista di un team radio davvero esilarante Un team radio davvero esilarante, che ha visto come protagonista niente meno che Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese, impegnato al volante della sua Alfa Romeo Racing nel corso della prima sessione di prove libere a Montecarlo, si è ritrovato davanti una Racing Point andando su tutte le furie. Schiacciato il pulsante della ...

Formula 1 - 300 Gran Premi per Raikkonen - FOTO GALLERY : Il weekend di Monaco sarà il Gran Premio numero 300 della carriera di Kimi Raikkonen: un traguardo che lo fa entrare di diritto nel club dei piloti più longevi in Formula 1, assieme a Barrichello - detentore del record assoluto con 326 presenze - Alonso, Button e Schumacher. "Ne parlano tutti, ma a me non cambia nulla, preferisco pensare alla macchina", è stato il laconico commento del pilota finlandese una volta arrivato nel ...