Formula 1 – Leclerc | l’aggressività di Monaco e l’ottimismo in Canada | “ci sono state

Formula 1 - Leclerc alza l’asticella in vista di Montreal : “l’obiettivo è riuscire a salire sul podio” : Il pilota monegasco ha parlato in vista del prossimo appuntamento canadese, sottolineando di voler invertire il trend negativo Il settimo appuntamento in calendario si avvicina, la Ferrari non ha più tempo da perdere se vuole raddrizzare una stagione in chiaroscuro. La Mercedes vola, così Vettel e Leclerc hanno bisogno di un risultato positivo in Canada, dove l’anno scorso il tedesco trionfò interrompendo un lungo digiuno del ...

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...

Formula 1 – Leclerc calciatore per una notte - il ferrarista autoironico sui social : “forse è meglio se…” : Leclerc autoironico sui social dopo la partita del cuore: le parole del monegasco poco prima della differita dell’evento all’Allianz Stadium di Torino Si è disputata lunedì sera, all’Allianz Stadium di Torino, sotto la pioggia, la Partita del Cuore 2019. In campo sono scesi anche i piloti Ferrari, Leclerc e Vettel, in squadra con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Totti e Pirlo. Il giovane monegasco, che spesso ...

Formula 1 - Leclerc risponde per le rime a Hulkenberg : “il contatto di Monaco? Non mi ha lasciato spazio” : Il pilota della Ferrari è tornato sul contatto con Hulkenberg avvenuto a Monaco, rispedendo al mittente le accuse del tedesco Un Gran Premio da dimenticare per Leclerc quello andato in scena a Montecarlo lo scorso week-end, conclusosi con un ritiro dopo il contatto con Hulkenberg alla Rascasse. Photo4/LaPresse Nel tentativo di sorpassare il tedesco, il driver della Ferrari ha urtato prima le barriere per poi finire sulla Renault numero 27, ...

Formula 1 - Hulkenberg bacchetta Leclerc : “è stato troppo ambizioso - penso che fosse un po’ frustrato” : Il pilota della Renault è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Leclerc a Monaco, bacchettando il ferrarista Il Gp di Monaco era iniziato alla grande per Charles Leclerc, riuscito a superare in breve tempo Lando Norris e Romain Grosjean prima di entrare in rotta di collisione con Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Un incidente, quello avvenuto alla Rascasse, che ha rovinato la gara di entrambi e ...

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

Formula 1 – Leclerc prova a farsi coraggio : “ci sono tante lezioni da imparare. Risultato frutto degli errori in qualifica” : Charles Leclerc costretto al ritiro nella gara di casa a Montecarlo: il pilota Ferrari cerca di farsi coraggio dopo un pessimo weekend Si completa in maniera sfortunata il pessimo weekend di Charles Leclerc. Il giovane pilota Ferrari è stato costretto a ritirarsi nella gara di casa a causa di alcuni danni alla macchina, dovuti ad un leggero contatto in pista. Nel post gara Leclerc ha cercato di farsi coraggio, spiegando che gli errori ...

Formula 1 – Leclerc pazzesco al Gp di Monaco : sorpassi spettacolari e foratura della gomma [VIDEO] : Che spettacolo Charles Leclerc al Gp di Monaco: il monegasco le tenta tutte ma alla fine è costretto al ritiro Il Gp di Monaco, come da pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Charles Leclerc è partito dalla 16ª posizione in griglia a causa di un erroraccio del team durante la Q1 di ieri sulla pista di Montecarlo. Il monegasco è partito però oggi motivato a far bene e ad essere protagonista della gara e fino ad un certo punto ci è ...

Formula 1 - penalizzazione per Antonio Giovinazzi a Montecarlo : la Direzione Gara fa un favore a… Leclerc : Il driver di Martina Franca è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Hulkenberg in Q2 Non solo Pierre Gasly, anche Antonio Giovinazzi è finito sul taccuino dei cattivi della Direzione Gara del Gp di Monaco. Il collegio dei commissari infatti ha retrocesso di tre posizioni in griglia il pilota dell’Alfa Romeo Racing, che partirà diciottesimo invece che quindicesimo. Il motivo riguarda il comportamento ...

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 - clamoroso errore della Ferrari a Montecarlo : Leclerc eliminato in Q1 : Pessimo errore della Ferrari a Montecarlo, gli ingegneri tengono ai box Leclerc che viene eliminato già in Q1: il monegasco partirà sedicesimo Cominciano malissimo le qualifiche per la Ferrari, la scuderia di Maranello infatti perde una delle proprie monoposto già al termine della Q1 a causa di un errore clamoroso di strategia. Charles Leclerc infatti partirà sedicesima, eliminato per poco meno di cinque centesimi a causa di una tremenda ...

Formula 1 – Webber commenta il confronto Vettel-Leclerc : “Seb sta invecchiando e sente la pressione. Charles è una rockstar” : L’ex pilota Red Bull, Mark Webber, ha commentato il dualismo fra Vettel e Leclerc in casa Ferrari: il primo sta invecchiando, il secondo è una giovane rockstar Situazione complicata in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha subito l’onta di 5 doppiette in altrettante gare da parte della Mercedes, raccogliendo solo le briciole. Per Vettel e Leclerc appena 3° terzi posti complessivi e tanta delusione. Il pilota tedesco sta ...

Formula 1 - Leclerc under investigation dopo le FP3 a Montecarlo : ecco la decisione della Direzione Gara : La Direzione Gara ha preso una decisione su Leclerc, sotto investigazione per non aver rispettato la VSC nel corso della terza sessione di prove libere a Monaco Charles Leclerc se l’è cavata con una reprimenda, il pilota monegasco dunque non verrà penalizzato nelle qualifiche del Gp di Monaco. Il ferrarista era stato messo sotto investigazione al termine della terza sessione di prove libere, per non aver rispettato la Virtual Safety ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...