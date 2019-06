Forest therapy nel servizio sanitario nazionale Ecco cos' è e che benefici porta

gqitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Inserire lafra le prestazioni del. È l'idea lanciata dalla presentatrice televisiva Kate Humble, che in passato ha condotto il popolare programma naturalistico Springwatch della Bbc. Non è una voce isolata. Stuart Dainton, dirigente dell'ente del demanio Woodland Trust, si è detto altrettanto convinto, intervenendo al Cheltenham Science Festival, della salubrità di immergersi a pieno contatto con la natura. «Viviamo vite sempre più complesse. La pressione dei social media spinge i ragazzi dento una cultura del 'sempre acceso'. Una semplice passeggiata nel bosco senza telefono può contribuire a de-stressarvi». Che cos'è e cheLanasce come cura anti-stress e per il potenziamento del sistema immunitario in Giappone dove prende il nome di shinrin-yoku, che significa «bagno nellaa», o meglio «inspirare ...

