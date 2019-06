Ford - Chiude lo stabilimento di motori nel Galles

quattroruote

(Di giovedì 6 giugno 2019) Lacontinua ad annunciare chiusure di impianti nel quadro del suo programma di ristrutturazione delle attività europee. La fabbrica didi Bridgend, nelmeridionale, è destinata are i battenti entro il mese di settembre dell'anno prossimo.1.500 posti a rischio. La chiusura dello, che segue di pochi mesi l'analoga decisione presa per la fabbrica di trasmissioni di Blanquefort, nei pressi di Bordeaux, mette a rischio, secondo il sindacato Unite, 1.500 posti di lavoro e altre migliaia nell'indotto. I rappresentanti dei lavoratori, al termine di un incontro con i vertici aziendali, hanno invitato la Casa di Dearborn a rivedere la decisione ma intanto l'Ovale Blu ha già fornito alcune indicazioni sulle conseguenze della chiusura. Laprevede, infatti, di contabilizzare oneri per un totale di circa 650 milioni di dollari (577 milioni di euro). Di ...

