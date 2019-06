Fmi:debito pubblico Usa "insostenibile"

Allarme del Fondo monetario internazionale sulUsa: è su una traiettoria "", è al 107% del Pil. "Ci sono varie opzioni fra le quali scegliere" per ridurlo, e fra queste figurano l'affrontare le spese crescenti per l'assistenza sanitaria e aumentare le tasse indirette, afferma il Fmi. Poi osserva: gli Stati Uniti stanno sperimentanto la ripresa più lunga della loro storia, accompagnata da bassi livelli di disoccupazione non visti da 50 anni. Ma i benefici della ripresa non hanno 'contagiato' tutti.(Di giovedì 6 giugno 2019)