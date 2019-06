Fiorentina | Commisso | “Entro pochi giorni bellissima notizia per tifosi”

Fiorentina - i tifosi viola acclamano Commisso e il nuovo proprietario risponde : Le prime parole di Rocco Commisso, nuovo proprietario dell’Acf Fiorentina, appena sbarcato all’aeroporto di Firenze, accolto dai cori dei tifosi: “Grazie Rocco!”, un “Thank you very much!”, e un “Portaci in Europa!“. “Mamma mia, non me l’aspettavo”, ha risposto Commisso, che ha subito indossato una sciarpa viola, e ha ricambiato da par suo il calore dei fiorentini: ...

Chi è (e come ha fatto i soldi) Rocco Commisso - il nuovo proprietario della Fiorentina : Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, è il nuovo proprietario della Fiorentina. L'accordo si è concluso oggi a Milano. "Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina". Queste le prime parole ...

Fiorentina - Rocco Commisso inquieta Montella : "A me non piace licenziare - ma a volte..." : L'americano Rocco Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. L'erede dei Della Valle si ritrova subito un paio di granate tra i piedi: la possibile cessione della bandiera Federico Chiesa alla "nemica" Juventus e il toto-allenatore. Sull'attaccante esterno figlio d'arte, 21 anni,

Fiorentina - ufficiale : Commisso è il nuovo proprietario. Della Valle : “Ai tifosi veri dico ‘state tranquilli’ - ai cazzari niente” : È ufficiale, non si torna più indietro. Dopo 17 anni, i Della Valle lasciano la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso, proprietario italo-americano dei New York Cosmos e fondatore del colosso delle telecomunicazioni Mediacom. Un affare che si aggira intorno ai 170 milioni di euro e gestito, per gli acquirenti, da J.P. Morgan e Chiomenti, mentre Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito per i venditori. “Sono onorato di poter ...

Fiorentina - Pupo ‘gliele canta’ a Commisso : “Presidente - prendi Gattuso” : Da qualche ora è anche ufficialmente il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso ha messo tutto nero su bianco e si prepara a succedere ai fratelli Della Valle dopo ben 17 anni. Pupo, storico tifoso viola, ha detto la sua in merito. Ecco le sue parole. “Presidente, con rispetto, vorrei ‘cantargliene’ un paio: la Fiorentina deve tornare a lottare per qualcosa che rappresenti Firenze, non per scamparla in ...

Fiorentina - Commisso e i primi due nodi da sciogliere : “Chiesa? Voglio tenerlo. Montella? Non mi piace licenziare ma…” : Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avrà subito due importanti nodi da sciogliere: il futuro di Federico Chiesa e quello di Vincenzo Montella, entrambi apparentemente confermati Oggi è il giorno del closing in casa Fiorentina: la società è passa ufficialmente dai Della Valle a Rocco Commisso. Il nuovo patron della squadra toscana avrà subito due nodi importanti da sciogliere: il futuro di Federico Chiesa e quello di ...

